Colônia x Borussia Dortmund: onde assistir, horário e prováveis escalações

Colônia recebe o vice líder Dortmund no RheinEnergieStadion em duelo de objetivos opostos na 25ª rodada do Alemão.

Renan Rodrigues
Publicado em 7 de março de 2026 às 10h14.

O Colônia enfrenta o Borussia Dortmund neste sábado, 7, às 14h30 (de Brasília), no RheinEnergieStadion, em Colônia, pela 25ª rodada da Bundesliga. O jogo coloca frente a frente um mandante que tenta se afastar do perigo e um visitante que briga no topo para manter viva a perseguição ao líder Bayern de Monique.

Como vem o Colônia para o evento

O Colônia aparece na 13ª colocação, com 24 pontos, e entra em campo de olho na parte de baixo da tabela. A equipe vem de derrota por 2 a 0 para o Augsburg, resultado que aumentou a pressão por pontos em casa.

Como vem o Borussia para o evento

O Borussia Dortmund é o vice líder, com 52 pontos, e trata o jogo como obrigatório para não perder terreno na corrida pelo topo. Na rodada anterior, o Dortmund perdeu o clássico para os Bávaros por 3 a 2 e viu a distância para o líder aumentar.

Onde assistir Colônia x Borussia Dortmund ao vivo

A partida terá opções amplas de transmissão, tendo o SporTV e Nosso Futebol na TV, além de OneFootball, CazéTV e Canal GOAT no digital.

Prováveis escalações

Colônia (Técnico: Lukas Kwasniok)

Schwäbe; Simpson Pusey, Van den Berg e Özkacar; Kaminski, Martel, Krauß e Lund; Waldschmidt, Ache e Bülter.

Borussia Dortmund (Técnico: Niko Kovač)

Kobel; Emre Can, Anton e Schlotterbeck; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha e Svensson; Beier, Adeyemi e Fábio Silva.

