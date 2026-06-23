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Fase de grupos copa 2026

Colômbia x RD Congo: veja horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo de 2026

Seleções disputam a segunda rodada do Grupo K após estreias com cenários diferentes no Mundial

James Rodríguez, da Colômbia: jogador foi convocado para a Copa de 2026 (Federación Colombiana de Futbol/Divulgação)

James Rodríguez, da Colômbia: jogador foi convocado para a Copa de 2026 (Federación Colombiana de Futbol/Divulgação)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 23 de junho de 2026 às 06h15.

Última atualização em 23 de junho de 2026 às 06h20.

Colômbia e República Democrática do Congo entram em campo nesta terça-feira, 23, pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada às 23h (horário de Brasília), no Estádio Akron, em Guadalajara, no México.

O duelo acontece após a estreia das duas seleções no Grupo K.

Onde assistir a Colômbia x RD Congo?

O jogo terá transmissão ao vivo pela Globo, Globoplay, Sportv e Cazé TV.

Que horas é o jogo de Colômbia x RD Congo?

A partida será realizada às 23h (horário de Brasília) desta terça-feira, 23 de junho.

Local do jogo

Estádio Akron, em Guadalajara, no México.

Grupo da Colômbia na Copa do Mundo

Grupo K:

  • Portugal
  • Colômbia
  • Uzbequistão
  • RD Congo

Grupo da RD Congo na Copa do Mundo

Grupo K:

  • Portugal
  • Colômbia
  • Uzbequistão
  • RD Congo
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