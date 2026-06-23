Colômbia x RD Congo: veja horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo de 2026

James Rodríguez, da Colômbia: jogador foi convocado para a Copa de 2026 (Federación Colombiana de Futbol/Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 23 de junho de 2026 às 06h15.
Última atualização em 23 de junho de 2026 às 06h20.
Colômbia e República Democrática do Congo entram em campo nesta terça-feira, 23, pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada às 23h (horário de Brasília), no Estádio Akron, em Guadalajara, no México.
O duelo acontece após a estreia das duas seleções no Grupo K.
O jogo terá transmissão ao vivo pela Globo, Globoplay, Sportv e Cazé TV.
A partida será realizada às 23h (horário de Brasília) desta terça-feira, 23 de junho.
Estádio Akron, em Guadalajara, no México.
Grupo K:
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