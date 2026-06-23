Colômbia x RD Congo: veja horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo de 2026

Colômbia e República Democrática do Congo entram em campo nesta terça-feira, 23, pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada às 23h (horário de Brasília), no Estádio Akron, em Guadalajara, no México.

O duelo acontece após a estreia das duas seleções no Grupo K.

Onde assistir a Colômbia x RD Congo?

O jogo terá transmissão ao vivo pela Globo, Globoplay, Sportv e Cazé TV.

Que horas é o jogo de Colômbia x RD Congo?

A partida será realizada às 23h (horário de Brasília) desta terça-feira, 23 de junho.

Local do jogo

Estádio Akron, em Guadalajara, no México.

Grupo da Colômbia na Copa do Mundo

Grupo K:

Portugal

Colômbia

Uzbequistão

RD Congo

Grupo da RD Congo na Copa do Mundo

Grupo K: