Esporte

Fase de grupos copa 2026

Colômbia x Portugal: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Modelo estatístico projeta qual seleção tem chance de ganhar o confronto deste sábado, 27 de junho, pelo Grupo K

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 27 de junho de 2026 às 06h01.

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Colômbia e Portugal, apontando cenário equilibrado no jogo deste sábado, 27 de junho, pelo Grupo K.

Em termos gerais, a Colômbia aparece com 38,8% de chance de vitória contra 36,4% de Portugal, enquanto o empate tem 24,8% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é empate por 1 a 1, com 11,4% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória portuguesa por 1 a 2 com 8,0%, vitória colombiana por 1 a 0 com 8,4%, vitória portuguesa por 0 a 1 com 8,1% e vitória colombiana por 2 a 1 com 8,3%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.

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