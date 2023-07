Colômbia x Coréia do Sul: onde assistir ao vivo o jogo pela Copa do Mundo Feminina

Colômbia e Coréia do Sul se enfrentam nesta segunda-feira, 24, às 23h, no estádio Allianz Stadium, em Sidney, na Austrália. A partida é válida pela fase de grupos da Copa do Mundo Feminina.

Iniciando na competição, a promissora equipe da Colômbia é a segunda seleção mais forte do grupo, atrás da Alemanha. As colombianas podem ter dificuldades nos duelos, devido a problemas defensivos.

Do outro lado a Coreia do Sul, considerada mais fraca, promete desafiar a Colômbia. Ji So-Yun, uma meia experiente do Chelsea, tem o talento que podem fazer a diferença para as asiáticas.

Onde assistir ao vivo o jogo Colômbia x Coréia do Sul n a Copa do Mundo Feminina hoje?

O jogo desta segunda-feira, 24, às 23h, entre Colômbia e Coréia do Sul terá transmissão ao vivo no SporTV e Cazé TV no YouTube.

Como assistir o jogo Colômbia x Coréia do Sul online?

A partida será transmitida pelo ao vivo no YouTube, pelo CazéTV, e no Fifa+.

Quais são os próximos jogos da Colombia na Copa do Mundo Feminina?

30/07 – 6h30 – Alemanha x Colômbia

03/08 – 7h – Marrocos x Colômbia

LEIA TAMBÉM: