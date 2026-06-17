Colômbia estreia na Copa hoje com quatro jogadores da Série A do Brasileirão

A Colômbia inicia sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira, 17, diante do Uzbequistão, com uma delegação que tem forte ligação com o futebol brasileiro.

Ao todo, quatro convocados atuam atualmente na Série A: Jorge Carrascal, do Flamengo; Juan Portilla, do Athletico-PR; Jhon Arias, do Palmeiras; e Andrés Gómez, do Vasco.

Arias é o principal nome do quarteto

Entre os jogadores que atuam no Brasil, Jhon Arias aparece como o mais experiente com a camisa da seleção colombiana. O atacante soma 38 partidas e seis gols pela seleção colombiana e é o único dos quatro com presença praticamente garantida entre os titulares para a estreia.

Contratado pelo Palmeiras no início da temporada, Arias retornou ao futebol sul-americano após passagem pelo Wolverhampton, da Inglaterra. Antes disso, construiu sua trajetória de destaque no Fluminense, onde atuou durante cinco temporadas.

Carrascal, por sua vez, acumula 25 jogos e dois gols pela Colômbia. Já Portilla participou de dez partidas pela seleção principal, enquanto Andrés Gómez soma oito aparições e dois gols marcados.

Velhos conhecidos do futebol brasileiro

Além dos atletas que atualmente jogam no país, a Colômbia também conta com outros nomes que passaram pelo futebol brasileiro ao longo da carreira.

Um deles é Richard Ríos, revelado pelo Flamengo e com passagens por Guarani e Palmeiras antes de se consolidar na seleção colombiana. Outro é James Rodríguez, principal referência técnica da equipe e ex-jogador do São Paulo.

Também presente na convocação está Jaminton Campaz. O atacante atuou pelo Grêmio entre 2021 e 2023 e, após um período de empréstimo, seguiu sua carreira no Rosario Central.

Retorno após ausência no Catar

A participação nos Estados Unidos, México e Canadá marca o retorno da Colômbia ao principal torneio de seleções do planeta. A equipe ficou fora da Copa de 2022 após não conseguir vaga nas Eliminatórias Sul-Americanas.

Na última vez em que disputou um Mundial, em 2018, a seleção colombiana foi eliminada pela Inglaterra nas oitavas de final. O melhor resultado de sua história continua sendo a campanha de 2014, quando alcançou as quartas de final.

Campanha recente gera expectativa

A classificação para a Copa de 2026 veio após uma sólida campanha nas Eliminatórias, encerradas com a Colômbia na terceira colocação. A equipe também chega embalada pelo vice-campeonato da Copa América de 2024, quando foi derrotada pela Argentina na decisão.

Em 2026, os colombianos realizaram quatro amistosos preparatórios. Após derrotas para Croácia e França, a seleção reagiu com vitórias diante de Costa Rica e Jordânia, resultados que aumentaram a confiança do grupo para a disputa do Mundial.