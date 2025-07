Cole Palmer: veja 7 curiosidades sobre o jogador 'frio' do Chelsea que brilhou no mundial de Clubes

Cole Palmer, meia inglês de 23 anos do Chelsea, foi um dos grandes destaques da final do Mundial de Clubes da FIFA 2025 ao marcar dois gols e dar uma assistência na vitória por 3 a 0 sobre o Paris Saint-Germain.

Sua atuação decisiva garantiu o título ao Chelsea e lhe rendeu o prêmio de melhor jogador da competição.

De promessa do City a astro do Chelsea

Formado nas categorias de base do Manchester City, Palmer foi contratado pelo Chelsea em 2023 por cerca de 47 milhões de euros, valor que já vem sendo justificado pela sua rápida evolução e desempenho em campo.

Conhecido por sua habilidade com a perna esquerda, ele marcou gols com chutes precisos e indefensáveis na final. Sua comemoração característica, simulando estar com frio, lhe rendeu o apelido de “Cold Palmer” ou “Iceman”, que reflete também sua personalidade mais reservada e fria nos momentos decisivos.

Números impressionantes no torneio e na temporada

Além dos dois gols e da assistência na final, Palmer também marcou na vitória sobre o Palmeiras nas quartas de final e deu passe para gol contra o Benfica nas oitavas, terminando o torneio com 3 gols e 2 assistências, liderando o ranking de participações diretas em gols na competição.

Na temporada 2023/24, ele marcou 27 gols e deu 15 assistências em 48 jogos pelo Chelsea, enquanto na atual temporada, antes do Mundial, já contabilizava 15 gols e 11 assistências em 46 partidas.

Pela seleção inglesa, onde estreou em novembro de 2023, tem 12 jogos e 2 gols.

Decisão no primeiro tempo e domínio do Chelsea

Na final do Mundial de Clubes, os dois gols de Palmer saíram ainda no primeiro tempo, aos 22 e 30 minutos, ambos com chutes precisos de pé esquerdo no canto inferior do gol. No terceiro gol, ele deu a assistência para João Pedro marcar com um toque por cobertura sobre o goleiro Donnarumma.

[grifar]O Chelsea dominou o jogo, e apesar de o PSG tentar reagir no segundo tempo, não conseguiu furar a defesa inglesa.

Frieza fora de campo e liderança silenciosa

Fora de campo, Palmer é discreto e fala pouco nas entrevistas, mas demonstra confiança e foco em finais. Após a conquista, destacou o trabalho do técnico Enzo Maresca e a construção de um time jovem e promissor.

Essas características fazem de Cole Palmer um dos principais nomes da nova geração do Chelsea e uma promessa para o futuro do futebol inglês e mundial.

Veja 7 curiosidades sobre Palmer: