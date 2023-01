Coincidência? Neymar se lesiona dias antes do seu aniversário; relembre o histórico

Estrela da seleção brasileira e do Paris Saint Germain, Neymar possui uma curiosidade em sua carreira: o jogador tem histórico de lesões ou suspensões próximos a eventos como Carnaval, seu próprio aniversário, ou de sua irmã.

O craque é baixa da equipe francesa no próximo jogo contra Montpelier, nesta quarta-feira, 1, válido pelo Campeonato Francês. Ele apresentou fadiga muscular e ficará em tratamento.

Segundo um levantamento do feito pelo jornal espanhol "Sport" no ano de 2020, o jogador por anos seguidos esteve fora de partidas pelo PSG no período próximo ao aniversário de sua irmã.

Relembre o histórico:

Temporada 2014/15: Suspenso

Neymar atuava pelo Barcelona e durante uma partida com o Granada, válido pelo campeonato Espanhol, pendurado tomou o cartão amarelo e foi suspenso da próxima rodada. O craque vijou ao Brasil para o aniversário de sua irmã Rafaella.

Temporada 2015/16: Suspenso

Ainda atuando pelo Barcelona, Neymar tomou o quinto amarelo contra o Rayo Vallecano e foi suspenso da partida seguinte. O Craque viajou novamente ao Brasil com o aval do técnico Luís Enrique e os líderes do elenco Iniesta, Mascherano e Messi.

Temporada 2016/17: Lesionado

Na ocasião, o craque sentiu dores antes do confronto pelas oitavas de final contra o Paris Saint Germain, em jogo histórico de 6 a 1. Neymar atuou pela partida e no jogo seguinte pelo Campeonato Espanhol foi poupado.

Temporada 2017/18: Lesionado

Nesta temporada, a que antecedeu a Copa do Mundo da Rússia, Neymar teve a lesão do quinto metatarso e desfalcou a equipe do PSG no jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Na ocasião, o craque foi visto de muleta com sua namorada Bruna Marquezine, na festa da irmã Rafaela.

Temporada 2018/19: Lesionado

Um ano depois da lesão do metatarso, Neymar fraturou novamente o mesmo local e desfalcou a equipe no período. O PSG na ocasião foi desclassificado pelo Manchester United na Champions League.

Temporada 2019/20: Lesionado

O jogador teve uma lesão na costela em partida contra Montpelier no Campeonato Francês. Na ocasião, a lesão constatada não foi grave, mas o craque desfalcou a equipe.