Clubes se reúnem para discutir criação de liga única no Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou na última segunda-feira, 6, uma reunião com representantes dos clubes brasileiros das Séries A e B e das federações estaduais. No encontro, foi pautada a criação de uma nova liga de futebol no Brasil, além de outros temas que envolvem os clubes, como gramado sintético e escalação de atletas estrangeiros.

Antes, essas pautas estavam apenas na mão dos clubes. Agora, terá a CBF no processo para avançar com as discussões. Os dirigentes levantaram as temáticas no último Conselho Arbitral Brasileiro e foi prometido que o assunto seria discutido entre fevereiro e março deste ano. O conteúdo do encontro foi divulgado no site da entidade que comanda o futebol brasileiro.