Esporte

Clubes se reúnem para discutir criação de liga única no Brasil

Gramado sintético, escalação de atletas estrangeiros e outros temas foram debatidos em reunião da CBF com clubes e federações estaduais

Samir Xaud, presidente da CBF, é quem está liderando as reuniões para a criação de uma nova liga ((Foto de Ton Molina/Getty Images) )

Samir Xaud, presidente da CBF, é quem está liderando as reuniões para a criação de uma nova liga ((Foto de Ton Molina/Getty Images) )

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 8 de abril de 2026 às 12h15.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou na última segunda-feira, 6, uma reunião com representantes dos clubes brasileiros das Séries A e B e das federações estaduais. No encontro, foi pautada a criação de uma nova liga de futebol no Brasil, além de outros temas que envolvem os clubes, como gramado sintético e escalação de atletas estrangeiros.

Antes, essas pautas estavam apenas na mão dos clubes. Agora, terá a CBF no processo para avançar com as discussões. Os dirigentes levantaram as temáticas no último Conselho Arbitral Brasileiro e foi prometido que o assunto seria discutido entre fevereiro e março deste ano. O conteúdo do encontro foi divulgado no site da entidade que comanda o futebol brasileiro.

 “Hoje foi um dia histórico para o futebol brasileiro. Pela primeira vez, as Séries A e B se reuniram com a CBF para discutir um tema que vai definir o nosso futuro: a criação de uma liga única. Este é um momento que exige responsabilidade, visão e, principalmente, união. A formação de uma liga única tem um objetivo muito claro: valorizar o futebol brasileiro”, ressaltou o presidente da CBF, Samir Xaud.
Agora, é esperado que a discussão sobre a nova liga ganhe um debate ainda maior. Com isso, a nova liga será melhor formatada e vendida ao mercado quando houver consenso entre todas as partes.
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