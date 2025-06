Clubes brasileiros miram internacionalização da marca e anunciam ativações nos Estados Unidos

Faltando poucos dias para o início da primeira Copa do Mundo de Clubes, os times brasileiros que vão participar da disputa já se movimentam para promover ativações junto aos torcedores que forem acompanhar os jogos nos Estados Unidos.

Nos últimos dias, Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense anunciaram a realização de 'fan fests' e pontos de encontro, com a intenção não apenas de estreitar as relações com seus fãs, mas também expandir a internacionalização da marca, fazer relacionamento com seus patrocinadores e explorar a grandiosidade do evento, que terá a participação de 32 clubes de todo o mundo.

“É um modelo inédito de competição que, com certeza, atrai a atenção dos torcedores brasileiros. É a chance de ver o time do coração enfrentando gigantes do futebol mundial. Campeonatos como esse também são uma excelente oportunidade para clubes, marcas e entidades promoverem experiências únicas aos fãs. É possível pensar em diversas ações que integram os contextos esportivo, cultural, histórico e gastronômico. O fato de ser realizado em um país que conta com uma estrutura moderna em termos de turismo, com opções qualificadas de transporte, hospedagem e alimentação, facilita e amplia ainda mais o potencial dessas iniciativas”, analisa Joaquim Lo Prete, country manager da Absolut Sport no Brasil, agência de experiências esportivas que é parceira oficial do Fluminense e do Botafogo para o Mundial.

"Tomara que sejam espaços não somente para 'aglomerar' brasileiros, mas dedicados a apresentar os nossos, em diferentes idiomas, para a imprensa e os que apreciam futebol em outros países. A oportunidade que esse torneio apresenta é ímpar e não deve ser desperdiçada", indica Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z, que gerencia a carreira de centenas de atletas.

O Flamengo vai promover a 'Casa Flamengo', que entre 14 e 25 de junho estará localizada no Icon Park, em Orlando. A entrada será gratuita e terá uma série de atividades, incluindo promoção das marcas parceiras, experiências exclusivas, espaços musicais e presença de convidados, como ex-atletas e influenciadores.

O clube também vai explorar a relação com seus patrocinadores por meio de um ação chamada 'Resenha Rubro-Negra', que será exclusivamente voltada aos stakeholders do clube.

"O Super Mundial é a deixa perfeita para se trabalhar as marcas dos nossos clubes no maior mercado esportivo do mundo, e um onde o futebol ainda é uma tendência cresciente. Os locais escolhidos pelos clubes são bem estratégicos por conversarem com a cultura local. Eles vão atrair os brasileiros que vivem nos EUA e os que viajarão para o torneio, mas o nível de interesse dos brasileiros e a festa que só nós sabemos fazer podem ser ativos importantes para atrair os apaixonados por Futebol destas regiões, e assim criar laços. Vejo como o pontapé inicial, mas a internacionalização de fato só vai se consolidar para quem continuar de alguma forma exercitando esta presença na região depois, até mesmo no digital", acrescenta Alexandre Vasconcellos, gerente regional da Flashscore no Brasil, com experiência em marketing esportivo, comunicação, inovação e ESG no mundo dos esportes.

"A internacionalização de clubes brasileiros, via fan fests e ativações durante o Mundial de Clubes, é um movimento importante para a expansão dessas marcas. Além de fortalecer o vínculo com torcedores residentes nos EUA, esses eventos aumentam a visibilidade em mercados estratégicos, podendo capturar a atenção e angariar fãs de outras nacionalidades, muitos deles com grande potencial de financeiro – ainda mais em um país com poder aquisitivo superior ao do Brasil, devido à força de sua moeda. Além disso, é uma oportunidade para potencializar as ativações com patrocinadores, ampliando a visibilidade das marcas apoiadoras. Sem falar no potencial de aumentar audiência e engajamento por meio de parcerias com influenciadores torcedores, que criam uma conexão direta com os fãs no Brasil acompanhando tudo pelas redes sociais", aponta Thales Rangel Mafia, Gerente de Marketing da Multimarcas Consórcios.

O Palmeiras também anunciou a 'Casa Palmeiras', que consiste em ser um espaço interativo, com exibição des jogos, ativações promocionais, exposições e eventos relacionados ao Verdão.

Serão três unidades; uma em New Jersey, local dos dois primeiros jogos, que vai ficar no shopping American Dream, considerado o segundo maior da América Latina e em frente ao MetLife Stadium. Já em Miami, local da última partida, a unidade será no bairro Wynwood. O clube ainda vai promover um terceiro espaço, em Greensboro, cidade-base onde o clube ficará concentrado, na Carolina do Norte, a fim de promover também um programa comunitário para o público da região, além de um Soccer Camp.

“Para que essas casas tenham real impacto na construção internacional das marcas, elas precisam ser mais do que embaixadas para torcedores brasileiros: devem funcionar como espaços abertos, convidativos e multiculturais, capazes de atrair e engajar também os curiosos e apaixonados por futebol de todas as nacionalidades", analisa Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

"Ativações dão vida a qualquer projeto de patrocinio ou de marketing, é a forma de aproximar do público, gerar experiência, conexão, e no final de tudo, de forma mais leve e estratégica, transformar a conexão em conversão de vendas", corrobora Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo.

“É uma ótima oportunidade para os clubes brasileiros ativarem as suas respectivas marcas internacionalmente. Entretanto, é imprescindível o clube possuir estratégia e planejamento de longo prazo. Uma ação pontual em um evento não fará mexer o ponteiro”, pontua Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.

Já a 'Botafogo House' foi anunciada para acontecer no no 57 Windward, em Venice Beach, um dos locais mais especiais de Los Angeles. O espaço alvinegro pretende promover atividades culturais, exposições, ativações de patrocinadores e celebrações temáticas, além de reforçar a presença global da Eagle Football, do proprietário John Textor, e das marcas parceiras.

"O Mundial é uma grande oportunidade de mostrar os valores e tradições dos clubes brasileiros para fãs de futebol de outros países. Acho que todos entenderam isso e vão fazer o melhor possível para trazer pessoas interessadas em suas marcas. Fazer uma exposição que traga a essência dos clubes, suas glórias, conquistas e mostre o peso do que o nosso futebol carrega é fundamental para que mais e mais gente nos conheça e tenha vontade de nos consumir", explica Henrique Guidi, Diretor de Negócios do Grupo End to End, empresa que tem negócios voltados para gestão em redes sociais e outros serviços e plataformas em três dos quatro times brasileiros que estarão na Copa do Mundo de Clubes.

Por fim, o Fluminense anunciou recentemente algumas iniciativas aos torcedores que viajarão para os Estados Unidos, como a 'Flu House', que vai acontecer nas duas regiões em que o time vai fazer seus jogos; no Bar Legends, próximo ao Empire State, também conhecido por ser a sede da torcida NY Flu, em Nova York, e no Magic 13 Brewwing (340 NE 61st St), em Miami. Outra novidade deve ser uma ação com barcos, bastante tradicionais em NY, na travessia pelo Rio Huddson, um dos principais cartões postais da cidade.

“Neste formato inédito, o Mundial de Clubes se transformou em um evento estratégico para os clubes. Através de um estudo da sua base de fãs e também da cultura norte-americana, é possível compreender quais ações seriam mais efetivas para este momento. Sem dúvidas é uma grande oportunidade para se aproximar dos torcedores que acompanham o time à distância e valorizar quem viajou longas distâncias para ver o jogos, além de conquistar a simpatia da comunidade local”, pontua Henrique Borges, VP executivo de vendas, marketing e novos negócios na Somos Young, empresa especializada no atendimento a torcedores e que trabalha com clubes brasileiros.