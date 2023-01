Clube inglês gasta € 425 milhões e bate recorde de contratações em uma temporada; veja o ranking

Chelsea foi o clube que mais investiu em reforços na temporada. Ao todo, o clube inglês gastou € 425,49 milhões (R$ 2,3 bilhões) e bateu recorde. A lista foi divulgada nesta segunda-feira, 16.

Sob novo comando do empresário Todd Boehly, a equipe de Londres fez 13 contratações até agora. Com a chegada do ucraniano Mudryk, por € 70 milhões (R$ 388 milhões), o clube chegou ao valor histórico de contratações em uma única temporada. Com a janela de transferências aberta até o final de janeiro, a equipe ainda pode contratar e aumentar o montante.

Anteriormente, o recorde pertencia ao Barcelona na temporada de 2017/18. Na ocasião, o clube contratou o francês Dembelé por € 140 milhões (R$ 776 milhões) e brasileiro Phillippe Coutinho, por € 135 milhões (R$ 748 milhões).

Veja o Ranking:

Chelsea: € 425,49 milhões (2022/23) Barcelona: € 380,1 milhões (2017/18) Real Madrid: € 355,5 milhões (2019/20) Manchester City: € 317,5 milhões (2017/18) Barcelona: € 298,5 milhões (2019/20) Juventus: € 263,2 milhões (2018/19) PSG: € 262 milhões (2018/19) Chelsea: € 260,5 milhões (2017/18) Real Madrid: € 258,5 milhões (2017/18) Atlético de Madrid: € 247,35 milhões (2017/18)

