Esporte

Fase de grupos copa 2026

Classificação do GP da Áustria 2026 de F1: veja horário e onde assistir ao vivo

Sessão que define o grid de largada da Fórmula 1 acontece neste sábado, 27; veja a programação completa

Ferrari: Hamilton venceu a última corrida de Fórmula 1 (Lluis GENE / AFP)

Ferrari: Hamilton venceu a última corrida de Fórmula 1 (Lluis GENE / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 27 de junho de 2026 às 10h44.

Tudo sobreFórmula 1
Saiba mais

A Fórmula 1 define neste sábado, 27, o grid de largada para o GP da Áustria, oitava etapa da temporada de 2026. A classificação será disputada no circuito Red Bull Ring, em Spielberg, após o encerramento dos treinos livres.

O fim de semana também é marcado pelas altas temperaturas na Áustria. A FIA declarou oficialmente um alerta de risco de calor, e as equipes foram obrigadas a adotar medidas especiais para proteger os pilotos durante as atividades.

Antonelli lidera o campeonato antes da classificação

Além da disputa pela pole position, a etapa austríaca é importante para a briga pelo título da temporada.

Na classificação do campeonato, o líder é o italiano Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, com 156 pontos. Logo atrás aparece Lewis Hamilton, da Ferrari, com 115 pontos. Fechando o top 3 está George Russell, também da Mercedes, com 106 pontos.

Que horas assistir à classificação do GP da Áustria?

A classificação para a corrida principal será realizada neste sábado, 27, às 11h (horário de Brasília).

Onde assistir à classificação do GP da Áustria?

A transmissão no Brasil será feita pelo SporTV3, pelo Globoplay e pela F1 TV.

Programação do GP da Áustria

Sábado, 27

  • Treino Livre 3: 7h30
  • Classificação: 11h

Domingo, 28

  • Corrida: 10h
Acompanhe tudo sobre:Fórmula 1CorridaPilotos de corrida

Mais de Esporte

Brasil x Eslovênia: veja horário e onde assistir ao jogo de vôlei masculino da VNL 2026

Croácia x Gana: veja horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo hoje

Panamá x Inglaterra: veja horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo hoje

Vini Jr. vira 'queridinho' das marcas e tem status de 'empresa' na Copa do Mundo

Mais na Exame

Mundo

Petroleiro é atingido no Estreito de Ormuz após nova troca de ataques entre EUA e Irã

Brasil

INSS: nova regra exige biometria para benefícios; saiba quem precisa fazer e como

Esporte

Brasil x Eslovênia: veja horário e onde assistir ao jogo de vôlei masculino da VNL 2026

Casual

Panarea, a menor ilha das Eólias e o segredo mais bem guardado do Mediterrâneo