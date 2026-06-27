Classificação do GP da Áustria 2026 de F1: veja horário e onde assistir ao vivo

A Fórmula 1 define neste sábado, 27, o grid de largada para o GP da Áustria, oitava etapa da temporada de 2026. A classificação será disputada no circuito Red Bull Ring, em Spielberg, após o encerramento dos treinos livres.

O fim de semana também é marcado pelas altas temperaturas na Áustria. A FIA declarou oficialmente um alerta de risco de calor, e as equipes foram obrigadas a adotar medidas especiais para proteger os pilotos durante as atividades.

Antonelli lidera o campeonato antes da classificação

Além da disputa pela pole position, a etapa austríaca é importante para a briga pelo título da temporada.

Na classificação do campeonato, o líder é o italiano Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, com 156 pontos. Logo atrás aparece Lewis Hamilton, da Ferrari, com 115 pontos. Fechando o top 3 está George Russell, também da Mercedes, com 106 pontos.

Que horas assistir à classificação do GP da Áustria?

A classificação para a corrida principal será realizada neste sábado, 27, às 11h (horário de Brasília).

Onde assistir à classificação do GP da Áustria?

A transmissão no Brasil será feita pelo SporTV3, pelo Globoplay e pela F1 TV.

Programação do GP da Áustria

Sábado, 27

Treino Livre 3: 7h30

Classificação: 11h

Domingo, 28