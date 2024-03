Cimed renova patrocínio com a CBF e investirá R$ 100 milhões na seleção brasileira

A Cimed, uma das maiores empresas farmacêuticas do Brasil, anunciou nesta sexta-feira, 22, a renovação de patrocínio com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para o próximo ciclo de quatro anos. O aporte irá somar cerca de R$ 100 milhões em investimentos.

A movimentação acontece alinhada à chegada de Dorival Júnior, novo técnico da seleção brasileira. A empresa está nove anos com a CBF, onde esteve presentes em diversas ações nas copas de 2018 e 2022.

Primeira ação

A primeira ação junto à seleção, será o lançamento de uma edição limitada do hidratante labial Carmed, que será chamada de "Carmed Canarinho", em collab com o mascote oficial da seleção. O produto será entregue em todos os jogos da seleção.

“A Cimed é uma grande incentivadora do esporte nacional e apoiadora da seleção, que simboliza uma das grandes paixões do brasileiro, o futebol. Decidimos renovar essa parceria porque vemos esse novo ciclo do time, com otimismo, com a chegada do técnico Dorival Jr. O futebol é muito mais do que ganhar ou perder. É sobre a nossa cultura e a conexão entre as pessoas. Isso diz muito sobre o DNA da Cimed, de apoiar nossos parceiros e clientes em momentos de glória e também de desafios, é sobre acreditar”, explica João Adibe.