Cianorte x Corinthians: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Cianorte e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira, 22, às 20h00, no estádio Regional Willie Davids, no Paraná .A partida é pela primeira fase da Copa do Brasil e terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video.

Após empate heróico contra o Palmeiras no último domingo pelo Paulistão, o Corinthians volta as atenções a Copa do Brasil. A equipe estreia na competição, precisando apenas de um empate para se classificar, segundo regulamento da Copa do Brasil.

Para o confronto, o técnico Antonio Oliveira não terá Yuri Alberto, lesionado no clássico do último domingo. Outra mudança deve ser de Carlos Miguel no lugar de Cássio.

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians hoje pela Copa do Brasil?

Como assistir online o jogo do Corinthians ?

Você pode assistir a partida online através das plataformas de streaming Amazon Prime Video

