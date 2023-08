China x Inglaterra: onde assistir ao vivo o jogo pela Copa do Mundo Feminina

China e Inglaterra se enfrentam nesta terça-feira, 1º, às 8h, no estádio Hindmarsh, na Nova Zelândia. A partida é válida pela fase de grupos da Copa do Mundo Feminina.

Em ritmo de classificação, as inglesas só precisam de um empate para garantir a vaga nas oitavas de final do campeonato. As chinesas, por outro lado, não só precisam garantir uma vitória, como também torcer para que a Dinamarca perca no jogo contra o Haiti.

Nos últimos 10 anos, as seleções se enfrentaram duas vezes. Na primeira, as britânicas levaram a disputa por 2 a 1, mas na segunda, as chinesas conseguiram a revanche pelo menos placar.

Onde assistir ao vivo o jogo China x Inglaterra n a Copa do Mundo Feminina hoje?

O jogo desta terça-feira, 24, às 23h, entre China e Inglaterra terá transmissão ao vivo no Cazé TV e FIFA +.

Como assistir o jogo China x Inglaterra online?

A partida será transmitida pelo ao vivo no YouTube, pelo CazéTV, e no Fifa+.

LEIA TAMBÉM: