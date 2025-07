Chelsea x PSG pela final do Mundial de Clubes: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Chelsea e o Paris Saint-Germain se enfrentam neste domingo, 13, às 16h (horário de Brasília), no estádio MetLife, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A decisão do Mundial de Clubes terá transmissão ao vivo na Globo, Sportv, DAZN e CazéTV.

O Chelsea chega à grande final após avançar como segundo colocado do Grupo D, com seis pontos — um a menos do que o Flamengo. No mata-mata, os ingleses venceram o Benfica por 4 a 1 nas oitavas de final, eliminaram o Palmeiras com uma vitória por 2 a 1 e superaram o Fluminense na semifinal por 2 a 0.

Já o PSG terminou a fase de grupos na liderança do Grupo B, empatado com Atlético de Madrid e Botafogo em seis pontos, mas levando a melhor nos critérios de desempate. A equipe comandada por Luis Enrique aplicou 4 a 0 no Inter Miami nas oitavas, bateu o Bayern de Munique por 2 a 0 nas quartas e goleou o Real Madrid por 4 a 0 na semifinal.

Para a final, o PSG não contará com os zagueiros Pacho e Lucas Hernández, suspensos. Beraldo será titular ao lado de Marquinhos, enquanto Dembélé volta ao time inicial após boa atuação diante do Real Madrid.

Prováveis escalações:

Chelsea: Sanchez; Reece James, Chalobah, Colwill e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández e Cole Palmer; Nkunku; Pedro Neto e João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.

Sanchez; Reece James, Chalobah, Colwill e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández e Cole Palmer; Nkunku; Pedro Neto e João Pedro. Técnico: Enzo Maresca. Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Doué, Kvaratskhelia e Dembélé. Técnico: Luis Enrique.

Onde assistir ao vivo o jogo Chelsea x PSG hoje pela final do Mundial de Clubes?

O jogo deste domingo, 13, às 16h, entre Chelsea e PSG terá transmissão ao vivo na Globo, Sportv, DAZN e CazéTV.

Como assistir online o jogo Chelsea x PSG hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, DAZN e CazéTV no YouTube.

