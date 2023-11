Chelsea x Manchester City: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League

Chelsea e Manchester City se enfrentam neste domingo, 12, às 13h30, na estádio Stanford Bridge, em Londres, na Inglaterra. A partida é válida pela 12ª rodada do Premier League.

Buscando se manter no topo da tabela, o Manchester City entra em campo vivendo boa fase na temporada. A equipe vem de goleada em cima do Bournemouth na rodada passada, além de ter vencido o Young Boys pela Champions League no meio de semana.

Do outro lado, o Chelsea, que venceu o Tottenham fora de casa, espera o segundo triunfo consecutivo em cima dos Citzens. Os Blues estão na 10ª colocação com 15 pontos.

Escalação do Chelsea contra o Manchester City hoje

Sánchez; Cucurella, Thiago Silva, Disasi e Colwill; Gallagher, Palmer, Caicedo e Madueke; Jackson e Sterling

Escalação do Manchester City contra o Chelsea hoje

Ederson; Walker, Stone, Aké e Akanji; Rodri, Matheus Nunes e Bernardo Silva; Álvarez, Doku e Haaland

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Chelsea x Manchester City hoje pela Premier League

O jogo deste domingo, às 13h30, entre Chelsea e Manchester City terá transmissão na ESPN e Star+.

Como assistir o jogo Chelsea x Manchester City online?

Você pode assistir a partida online pelo Star+

Qual o próximo jogo do Chelsea ?

25/11 - Newcastle x Chelsea - Premier League

Qual o próximo jogo do Manchester City ?