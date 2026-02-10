Chelsea x Leeds: onde assistir e horário do jogo pela Premier League

Chelsea e Leeds United se enfrentam nesta terça-feira, 10, às 16h30 (horário de Brasília), em Stamford Bridge, em Londres. O confronto é válido pela 25ª rodada da Premier League e terá transmissão ao vivo na ESPN e no streaming Disney+.

O Chelsea vive um bom momento no campeonato. Sob o comando de Liam Rosenior, os Blues acumulam quatro vitórias consecutivas e ocupam a quinta colocação, na briga direta por uma vaga no G-4 da competição. Apesar da recente eliminação para o Arsenal na Copa da Liga Inglesa, a equipe londrina tenta manter o embalo no torneio nacional.

Já o Leeds encara o duelo como decisivo na luta contra o rebaixamento. Em 16º lugar na tabela, o time comandado por Daniel Farke chega animado após vencer um confronto direto na rodada anterior. No primeiro turno, o Leeds venceu o Chelsea por 3 a 1 — um resultado que serve como motivação extra para o jogo em Londres.

Onde assistir ao vivo o jogo Chelsea x Leeds hoje pela Premier League?

O jogo desta terça-feira, às 16h30, entre Chelsea e Leeds terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo Chelsea x Leeds hoje?

A partida estará disponível para streaming ao vivo no Disney+, exclusivo para assinantes da plataforma.

Prováveis escalações de Chelsea x Leeds

Chelsea (Técnico: Liam Rosenior)

Sánchez; Gusto, Chalobah, Badiashile e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández e Cole Palmer; Estêvão, Garnacho e João Pedro.

Leeds United (Técnico: Daniel Farke)

Darlow; Struijk, Rodon e Justin; Bogle, Gruev, Longstaff, Ampadu e Gudmundsson; Aaronson e Calvert-Lewin.