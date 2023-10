Chelsea x Arsenal: onde assistir, escalações e horário do jogo pela Premier League

Chelsea e Arsenal se enfrentam neste sábado, 21, à 13h30, no estádio Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra. A partida é válida pela 9ª rodada da Premier League.

Após vencer o City e assumir a vice-liderança do Campeonato inglês, o Arsenal busca manter a boa fase no clássico. A equipe está com a mesma pontuação que o líder e rival Tottenham, com 20 pontos. Caso vença, pode assumir a liderança.

Em lado oposto e jogando em casa, o Chelsea busca sua segunda vitória consecutiva. Os Blues venceram o Burnley por 4 a 1 na última rodada e ocupam a 11ª colocação

Escalação do Chelsea contra o Arsenal

Sanchez; Cucurella, Disasi, Silva, Colwill; Caicedo, Fernandez, Gallagher; Palmer, Sterling, Mudryk

Escalação do Arsenal contra o Chelsea

David Raya; Tomiyasu, Saliba, Gabriel e Zinchenko; Rice, Odegaard e Havertz; Saka, Trussardi e Gabriel Jesus

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Chelsea x Arsenal hoje pela Premier League?

O jogo deste sábado, à 13h30, entre Chelsea e Arsenal terá transmissão exclusiva na ESPN e Star+

Como assistir online Chelsea x Arsenal hoje?

Você pode assistir a partida online através da plataforma Star+.

Qual é o próximo jogo do Chelsea ?

28/10 - Chelsea x Brentford - Premier League

Qual é o próximo jogo do Arsenal ?