Charles do Bronx enfrentará Rafael Fiziev na luta principal do 'Fight Night' do UFC Rio

O UFC do Rio de Janeiro anunciou nesta quinta-feira, 7, que o brasileiro Charles do Bronx estará no card principal do próximo evento "Fight Night". O ex-campeão peso-leve vai enfrentar o cazaquistanês Rafael Fiziev no dia 11 de outubro, na Farmasi Arena.

A mais recente luta de Charles ocorreu no UFC 317, em junho deste ano, onde foi superado pelo espanhol Ilia Topuria. Desde então, o brasileiro ficou afastado devido a lesões, mas retornará ao octógono nacional em outubro.

Já Fiziev vem para o confronto com uma vitória recente, tendo derrotado o chileno Ignacio Bahamondes no UFC Baku, também em junho deste ano. O cazaque é conhecido por sua versatilidade e golpes potentes, e ocupa atualmente a 10ª posição no ranking da divisão.

Será a primeira vez que Bronx e Fiziev se enfrentam, com a luta valendo para a categoria peso-leve, até 70,3 kg.

Quem é Charles do Bronx?

O paulista de 35 anos é reconhecido como um dos maiores lutadores de todos os tempos, famoso por seu estilo agressivo e habilidades em finalizações. Ele agora busca voltar ao caminho das vitórias.

De acordo com o UFC, Charles é detentor do recorde de mais vitórias por finalização e mais bônus na história da organização. Entre seus maiores triunfos estão as vitórias sobre Michael Chandler (em duas oportunidades), Dustin Poirier e Justin Gaethje.

O UFC retorna ao Brasil em 11 de outubro, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, para o UFC Fight Night Rio. Este será o 13º evento do UFC na cidade, que é o local que mais recebeu torneios do UFC no país.

A última vez que o evento passou pela cidade foi no UFC 301, em maio de 2024, quando mais de 14 mil fãs compareceram para assistir à segunda defesa de cinturão de Alexandre Pantoja e ao retorno de José Aldo ao octógono.