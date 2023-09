Champions: resultados no Brasil estão acima de campeonatos nacionais em todas as métricas possíveis

A UEFA Champions League 2023/24 começa hoje, 19 de setembro, com importantes desafios. O principal deles é renovar seu elenco de ídolos, já que boa parte, principalmente a dupla CR7 e Leo Messi, não estão mais no jogando no velho continente. Especificamente para o Brasil, Neymar também deixou de ser um atrativo. Sinal de evento desprestigiado? Certamente não.

A atual temporada da competição chega cercada de expectativas em terras brasileiras. E para o último ano do atual contrato de direito de transmissão, o SBT, em TV aberta, e a Warner Bros. Discovery, em TV fechada e streaming pago, seguem ativos. A plataforma de streaming da Warner Bros. Discovery, inclusive, transmitirá todos os jogos da competição continental pelo terceiro ano consecutivo, ao vivo e sem custos adicionais aos assinantes.

Inclusive, para o início desta temporada, a HBO Max lançou sua campanha oficial, com direito à participação no vídeo do atacante Endrick, atualmente no Palmeiras e que só estará na Champions da próxima edição, já jogando pelo Real Madrid, clube que garantiu a sua contratação.

Para entender os desafios da temporada 2023/24, tivemos uma ótima conversa com Diego Vieira, Head de Esportes da Warner Bros Discovery no Brasil. Abaixo, o vídeo na íntegra e, na sequência, você confere em texto alguns trechos interessantes do papo:

Veja a entrevista:

Nova Campanha HBO Max

O que estamos contando nessa nova campanha da HBO Max é que a Champions vai ser sempre a Champions, mesmo que tenha novas histórias, novos ídolos, novos times. Estamos vendo muitos times novos chegando com possibilidade de ganhar a competição. Nós somos a Casa da Champions há nove temporadas e podemos atestar que é um produto muito rico, muito bem produzido e muito bem pensado. As histórias são cada vez mais fantásticas. Aqui no Brasil, os resultados da Champions estão acima de todos os campeonatos nacionais em todas as métricas possíveis. Isso é mérito da competição e também do trabalho que a TNT Sports realiza há nove temporadas.

Desafio de renovação de ídolos nos clubes europeus

É a grande temporada de transição, com a saída de craques históricos e a chegada de novos craques. Eu amo o Cristiano Ronaldo e o Messi, eu amo essa rivalidade e queria que ela nunca acabasse, mas a Champions sempre vai ser o espaço dos melhores, o espaço pelo qual todo mundo batalha. O que é inédito traz movimento. Acabamos de ter um campeão inédito (Manchester City) na temporada passada. A Champions League continua sendo o sonho de todos os jogadores. É a maior competição de clubes do mundo e é o lugar onde todos querem estar. Todos os jogadores sonham em entrar em campo com o hino, em levantar a orelhuda.

Padrão de qualidade Champions

A Champions é muito diferente. Obviamente pela questão esportiva, já que os melhores jogadores e clubes estão lá, mas também é um produto muito bem envelopado e produzido. As transmissões apresentam um padrão de excelência, a marca é muito bem consolidada, o hino, a taça e a bola também. Os números dizem isso de maneira muito clara. A audiência da Champions é crescente no Brasil e a competição é fundamental para a nossa estratégia.

O impacto comercial da Champions para a HBO Max

Comercialmente, existe um desejo muito grande pela Champions aqui no Brasil. Nós terminamos a temporada passada com absolutamente todas as cotas comerciais vendidas. A Champions tem uma temporada longa, com muitos jogos e muitas oportunidades comerciais, e nós conseguimos fechar a temporada sem espaço para novos anunciantes. Nesta temporada atual, que ainda não começou, nós temos sete cotas vendidas e ainda temos algum espaço. A Champions League, há muitas temporadas, é um sucesso comercial e é um espaço onde todos os anunciantes querem estar. A UEFA se preocupa tanto com a experiência de quem assiste quanto com o posicionamento dos parceiros comerciais. É um espaço premium e o mercado entende isso. Os números que a gente tem em todas as temporadas, mas principalmente na última e nesta que vai começar, mostram que é um sucesso comercial.

Canais de Transmissão e múltiplas telas

Nós temos transmissões de jogos selecionados da Champions na tv por assinatura e entregamos todos os jogos na HBO Max. A TNT Sports tem uma base digital muito poderosa e nós usamos esse volume gigantesco de audiência para comunicar as datas, horários e plataformas das transmissões. Essa questão está resolvida pra gente. Nós fazemos um extenso trabalho para comunicar os serviços das transmissões, tanto nas redes sociais de TNT Sports quanto com o nosso elenco, que é muito engajado e desenvolve muitas conversas nas redes com as bases de fãs. Digitalmente, para contar em quais plataformas ocorrem as transmissões, talvez a gente tenha o modelo mais poderoso no mercado brasileiro.

Identidade TNT Sports

Quando começamos a transmitir partidas de futebol na TNT, nós tínhamos dúvidas sobre essa comunicação, não sabíamos como seria comunicar futebol ao vivo dentro de um canal de séries e filmes. De lá pra cá, os nossos números de audiência só aumentaram. Nós conseguimos crescer em todas as métricas de tv por assinatura e de plataformas digitais. Os números de audiência que nós tivemos na última temporada quebraram recordes na HBO Max,Eu tenho convicção de que os nossos fãs entendem perfeitamente que a TNT Sports é a Casa da Champions. Os fãs sabem que as buscas nas terças-feiras e quartas-feiras de Champions devem ser direcionadas para HBO Max, TNT e Space.

Estratégia da TNT Sports além da Champions

Nossa estratégia é participar de todas as conversas que são relevantes para o nosso público e para o esporte. E isso não se resume aos jogos e competições que nós transmitimos. Claro que, em dias de Champions, nós usamos as nossas redes sociais para ampliar a conversa, entregar mais conteúdo e proporcionar uma experiência completa para os fãs da competição. Os nossos fãs vêm às nossas redes para conversar sobre assuntos relevantes, independentemente de termos ou não os direitos de transmissão de determinados torneios. A gente tem a linguagem do fã e entende o que ele quer conversar em cada momento.

Brasileiros na Champions League

Nós temos muitos brasileiros que já estão brilhando na Champions, como Vinícius Jr. e Rodrygo, e outros que ainda vão brilhar, como Endrick e Vitor Roque. O Endrick é um menino que sonhou em jogar a Champions e também está presenciando essa transição, um garoto que vive esse momento como fã, que joga vídeo game, que joga muita bola e que daqui a pouco vai vivenciar essa competição pelo Real Madrid. O Brasil é muito poderoso na criação de novas estrelas e de novos craques.