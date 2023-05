Champions League: com dois de Bernardo Silva, City vence Real Madrid e se classifica para a final

O Manchester City está classificado para a final da Champions League. A equipe venceu o Real Madrid por 4 a 0 no Etihad Stadium e carimbou seu passaporte para Istambul no dia 10 de junho. Os Citizens dominaram as ações no jogo e não deram chances para o poderoso ataque madridista.

A partida começou com o City dominando as ações e agredindo mais o gol da equipe espanhola. O time treinado por Pep Guardiola, chegou a ter 78% de posse de bola no início no primeiro tempo. Aos 23 minutos, Kevin de Bruyne concede lindo passe para Bernardo Silva que fuzila no canto esquerdo de Courtois, abrindo o placar.

Logo depois, aos 37 minutos, após cruzamento rasteiro da esquerda para a direita da área, a bola sobra novamente para Bernardo Silva que, de cabeça, amplia para a equipe inglesa.

No segundo tempo, aos 76, após cruzamento na área, a bola esbarra em Eder Militão e entra no fundo das redes. Já no final, Julian Alvarez encontra bom passe na área e toca na saída de Courtois, fechando o placar.

Quando será a final da Champions League?

A partida entre Manchester City e Inter de Milão será no dia 10 de junho em Istambul na Turquia.

Onde será a final da Champions League?

Este ano a final será em Istambul na Turquia.

Quantas Champions tem o Manchester City?

O Manchester City ainda não venceu a maior competição europeia. Essa é a segunda final da história da equipe, que também disputou em 2021 e foi derrotada para o Chelsea.