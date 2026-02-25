Esporte

Champions, Brasileirão e Libertadores: veja os principais jogos desta quarta-feira

Real Madrid e Benfica se enfrentam às 17h, em duelo decisivo dos playoffs da Champions League

Vini Jr: Real Madrid volta a enfrentar o Benfica nesta quarta-feira, 25 (Torbjorn Tande/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)

A quarta-feira, 25, promete maratona para quem gosta de futebol. A agenda do dia combina decisões na Champions League, jogos da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, confrontos da Pré-Libertadores e partidas eliminatórias da Copa do Brasil.

Os primeiros duelos começam às 14h45 (de Brasília), na Europa, e a programação se estende até depois das 21h30, com confrontos relevantes no Brasil e no exterior.

Champions define classificados

A Liga dos Campeões realiza os jogos de volta dos playoffs das oitavas de final.

Entre os embates mais aguardados estão:

  • Atalanta x Borussia Dortmund – 14h45 (TNT, HBO Max e UOL Play)
  • Juventus x Galatasaray – 17h (Space, HBO Max e UOL Play)
  • PSG x Monaco – 17h (TNT, HBO Max e UOL Play)
  • Real Madrid x Benfica – 17h (HBO Max e UOL Play)

Os vencedores avançam à próxima fase da competição continental.

Brasileirão movimenta a noite

Pelo Campeonato Brasileiro, seis partidas abrem a quarta rodada.

Os confrontos de maior peso incluem:

  • Cruzeiro x Corinthians – 20h (Premiere)
  • Palmeiras x Fluminense – 21h30 (Globo SP/RJ e Premiere)
  • Grêmio x Atlético-MG – 21h30 (Globo MG/RS e Premiere)
  • Coritiba x São Paulo – 19h30 (Prime Video)

Pré-Libertadores tem brasileiros em campo

A segunda fase da competição continental também reserva decisões importantes:

  • Bahia x O'Higgins – 19h (Paramount+)
  • Botafogo x Nacional Potosí – 21h30 (ESPN, Disney+ e Getv)
  • Argentinos Juniors x Barcelona-EQU – 21h30 (Paramount+)

As partidas definem quem segue na disputa por uma vaga na fase principal.

Copa do Brasil completa a agenda

A segunda fase do torneio nacional reúne 19 confrontos em partida única. Entre eles:

  • Atlético-GO x Primavera-MT – 16h (SporTV e Premiere)
  • Novorizontino x Nacional-AM – 18h (Prime Video)
  • Gama x Goiás – 20h (Prime Video)

Em igualdade no placar, a classificação será decidida nas cobranças de pênalti.

