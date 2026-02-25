Champions, Brasileirão e Libertadores: veja os principais jogos desta quarta-feira

Vini Jr: Real Madrid volta a enfrentar o Benfica nesta quarta-feira, 25 (Torbjorn Tande/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 12h02.
A quarta-feira, 25, promete maratona para quem gosta de futebol. A agenda do dia combina decisões na Champions League, jogos da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, confrontos da Pré-Libertadores e partidas eliminatórias da Copa do Brasil.
Os primeiros duelos começam às 14h45 (de Brasília), na Europa, e a programação se estende até depois das 21h30, com confrontos relevantes no Brasil e no exterior.
A Liga dos Campeões realiza os jogos de volta dos playoffs das oitavas de final.
Entre os embates mais aguardados estão:
Os vencedores avançam à próxima fase da competição continental.
Pelo Campeonato Brasileiro, seis partidas abrem a quarta rodada.
Os confrontos de maior peso incluem:
A segunda fase da competição continental também reserva decisões importantes:
As partidas definem quem segue na disputa por uma vaga na fase principal.
A segunda fase do torneio nacional reúne 19 confrontos em partida única. Entre eles:
Em igualdade no placar, a classificação será decidida nas cobranças de pênalti.