Champions, Brasileirão e Libertadores: veja os principais jogos desta quarta-feira

A quarta-feira, 25, promete maratona para quem gosta de futebol. A agenda do dia combina decisões na Champions League, jogos da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, confrontos da Pré-Libertadores e partidas eliminatórias da Copa do Brasil.

Os primeiros duelos começam às 14h45 (de Brasília), na Europa, e a programação se estende até depois das 21h30, com confrontos relevantes no Brasil e no exterior.

Champions define classificados

A Liga dos Campeões realiza os jogos de volta dos playoffs das oitavas de final.

Entre os embates mais aguardados estão:

Atalanta x Borussia Dortmund – 14h45 (TNT, HBO Max e UOL Play)

– 14h45 (TNT, HBO Max e UOL Play) Juventus x Galatasaray – 17h (Space, HBO Max e UOL Play)

– 17h (Space, HBO Max e UOL Play) PSG x Monaco – 17h (TNT, HBO Max e UOL Play)

– 17h (TNT, HBO Max e UOL Play) Real Madrid x Benfica – 17h (HBO Max e UOL Play)

Os vencedores avançam à próxima fase da competição continental.

Brasileirão movimenta a noite

Pelo Campeonato Brasileiro, seis partidas abrem a quarta rodada.

Os confrontos de maior peso incluem:

Cruzeiro x Corinthians – 20h (Premiere)

– 20h (Premiere) Palmeiras x Fluminense – 21h30 (Globo SP/RJ e Premiere)

– 21h30 (Globo SP/RJ e Premiere) Grêmio x Atlético-MG – 21h30 (Globo MG/RS e Premiere)

– 21h30 (Globo MG/RS e Premiere) Coritiba x São Paulo – 19h30 (Prime Video)

Pré-Libertadores tem brasileiros em campo

A segunda fase da competição continental também reserva decisões importantes:

Bahia x O'Higgins – 19h (Paramount+)

– 19h (Paramount+) Botafogo x Nacional Potosí – 21h30 (ESPN, Disney+ e Getv)

– 21h30 (ESPN, Disney+ e Getv) Argentinos Juniors x Barcelona-EQU – 21h30 (Paramount+)

As partidas definem quem segue na disputa por uma vaga na fase principal.

Copa do Brasil completa a agenda

A segunda fase do torneio nacional reúne 19 confrontos em partida única. Entre eles:

Atlético-GO x Primavera-MT – 16h (SporTV e Premiere)

– 16h (SporTV e Premiere) Novorizontino x Nacional-AM – 18h (Prime Video)

– 18h (Prime Video) Gama x Goiás – 20h (Prime Video)

Em igualdade no placar, a classificação será decidida nas cobranças de pênalti.