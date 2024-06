Celtics x Mavericks: onde assistir ao vivo e horário do jogo das finais da NBA

Dallas Mavericks e Boston Celtics vão se enfrentar pela quinta vez na série das finais da NBA de 2024 na noite desta segunda-feira, 17, às 21h30 (horário de Brasília).

A equipe de Luka Dončić retornou à competição com força total, conquistando uma vitória histórica por 122 a 84, a terceira maior em finais na história da Liga. A próxima partida será em Boston, onde os Mavericks precisarão lutar para forçar o jogo 6, enquanto os anfitriões estão a uma vitória de seu 18° título da NBA.

Com três derrotas e uma vitória nos quatro primeiros jogos das finais, o Dallas Mavericks está em uma situação crítica: a equipe precisa vencer os próximos três jogos para ser campeã. A vitória no jogo 4 renovou as esperanças dos torcedores do time do oeste.

No entanto, nenhuma equipe conseguiu reverter uma desvantagem de três jogos nas finais da NBA. Os Celtics, por sua vez, precisam apenas de mais uma vitória para conquistar o título da temporada. O jogo 5 será em Boston, no território dos favoritos.

Onde assistir ao jogo Mavericks x Celtics?

A partida entre Dallas Mavericks e Boston Celtics será transmitida às 21h30 pela ESPN, Band e League Pass.

Onde assistir online ao jogo Mavericks x Celtics?

A disputa da NBA também será exibida na plataforma de streaming Star+.

Possíveis escalações

Boston Celtics

Jaylen Brown, Derrick White, Jrue Holiday, Al Horford (Kristaps Porzingis) e Jayson Tatum.

Dallas Mavericks