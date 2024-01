Celtics vencem e mantém melhor campanha da NBA; Embiid volta, mas não impede derrota dos 76ers

O Boston Celtics segue sua campanha para terminar a temporada regular como o melhor time da NBA e, na noite desta terça-feira, conquistou mais vitória convincente sobre um valente Indiana Pacers. Pelo lado adversário, esta partida foi apenas a segunda de Tyrese Haliburton após ele voltar de lesão, o que o fez acabar atuando por apenas 22 minutos, por precaução.

Mesmo com o principal nome do adversário atuando pouco, o Celtics levou um susto no começo do segundo tempo, quando viu sua larga vantagem aberta no início da partida desaparecer, chegando a ficar atrás do placar. Ainda no terceiro quarto, no entanto, o Boston recuperou a dianteira e passou a administrar melhor a vantagem, que, no entanto, não superava os seis pontos.

A dianteira, porém, mesmo curta, foi o suficiente para os Celtics, que fecharam o marcador em 129 a 124 depois de ainda levar um susto no final, quando a diferença no placar chegou a cair para apenas três pontos com a posse de bola para Indiana. Mesmo atuando pouco, Haliburton ainda teve tempo de marcar uma cesta do meio da quadra no estouro do cronômetro no fim do segundo quarto.

Retorno de Joel Embiid

Em San Francisco, o Golden State Warriors recebeu o Philadelphia 76ers na partida que marcou o retorno de Joel Embiid, que havia ficado de fora do último jogo. O time do camaronês começou melhor e chegou a abrir boa vantagem já no primeiro quarto, mas viu o ritmo cair e Curry ter atuação de gala, com 37 pontos, além de oito rebotes e sete assistências.

Do outro lado, Embiid fez partida abaixo do esperado, com apenas 14 pontos. O duplo-duplo de Tobias Harris (26 pontos e 10 rebotes) não foi o suficiente para o time da Filadélfia, derrotado por 119 a 107.

Em outro duelo desta terça-feira, o Los Angeles Lakers sofreu uma queda dolorosa na visita à Atlanta, sendo derrotado por 138 a 122. O poderoso ataque dos Hawks fez com que o Lakers saísse derrotado pela segunda noite consecutiva. Na segunda-feira, em Houston, o time já havia perdido por 135-119.

Trae Young terminou com 26 pontos, incluindo seis bolas de 3 pontos, enquanto Dejounte Murray marcou 24. Austin Reaves liderou o Lakers com 28 pontos, enquanto LeBron James marcou 20. Sem o lesionado Anthony Davis, o Lakers caiu para a nona colocação na Conferência Oeste, com 24 vitórias e 25 derrotas.

Também nesta terça-feira, os Knicks venceram o Utah Jazz (118-103) e o Toronto Raptors superou os Bulls (118-107).