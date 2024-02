Celta Vigo x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol

Celta Vigo e Barcelona: se enfrentam neste sábado, 17, às 14h30, noEstádio Municipal de Balaídos, em Vigo (Espanha). A partida é pela x rodada do Campeonato e terá transmissão do Srtar+.

O Celta de Vigo enfrenta uma temporada desafiadora na La Liga, encontrando-se na 17ª posição com um total de 20 pontos, provenientes de 4 vitórias, 8 empates e 12 derrotas. Em contraste, o Barcelona exibe uma excelente performance, ocupando a terceira colocação na tabela, acumulando 51 pontos após 15 vitórias, 6 empates e 3 derrotas.

No histórico geral entre as duas equipes, foram disputados 131 jogos oficiais, com o Barcelona conquistando a maioria, somando 72 vitórias, enquanto o Celta de Vigo registra 28 vitórias e 31 empates.

Recentemente, o Celta de Vigo enfrentou dificuldades, perdendo 4 das últimas 5 partidas disputadas. Por outro lado, o Barcelona se destaca pelo seu poderoso ataque, classificando-se como o segundo melhor da La Liga, com impressionantes 50 gols marcados em 24 rodadas. Esse panorama indica um desafio significativo para o Celta de Vigo quando confrontar o Barcelona, levando em consideração a disparidade nas posições e desempenhos das equipes.

Onde assistir ao vivo o jogo do Celta de Vigo x Barcelona hoje pela La Liga?

O jogo deste sábado, às 14 h30 , entre Celta Vigo e Barcelona terá transmissão ao vivo no Star+

Provável escalação do Celta de Vigo

V icente Guaita; Renato Tapia, Unai Núñez e Carlos Domínguez; Javier Manquillo, Jailson, Fran Beltrán e Mihailo Ristic; Óscar Mingueza, Luca de la Torre e Strand Larsen.

Provável escalação do Barcelona

Ter Stegen; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez e João Cancelo; Andreas Christensen, Frenkie de Jong e Ilkay Gundogan; Lamine Yamal, Pedri e Robert Lewandowski