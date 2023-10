Celeti HUB e Premiere anunciam parceria para fortalecer a experiência de TV por assinatura

A Celeti HUB, comunidade para provedores de internet, que faz parte da Celeti, fornecedora de hardware e serviços para ISPs, firma uma parceria estratégica com o Premiere, canal esportivo de televisão por assinatura. O objetivo é oferecer o que há de melhor em entretenimento esportivo aos apaixonados por futebol.

Reconhecida por seu compromisso em impulsionar a conectividade e a inovação na indústria de telecomunicações, a Celeti HUB busca agregar ainda mais valor aos seus membros, oferecendo uma ampla gama de conteúdo de alta qualidade, hoje representadas pelos conteúdos do Globoplay e Globoplay + Canais.

Nesse sentido, a parceria firmada com o Premiere permitirá também que os provedores de internet, membros da comunidade, ofereçam aos seus clientes acesso a uma variedade de canais exclusivos e programação de destaque. Os assinantes poderão desfrutar de uma seleção diversificada de conteúdos, incluindo futebol ao vivo, como os jogos do Campeonato Brasileiro Séries A e B, Copa do Brasil e campeonatos regionais de SP, RS e MG.

“A parceria com a Celeti HUB é um marco importante para o Premiere. Compartilhamos da mesma visão de fornecer o melhor em entretenimento esportivo aos nossos telespectadores. Essa colaboração nos permitirá expandir nossa audiência e levar as emoções do futebol para milhões de lares brasileiros, principalmente nas regiões mais remotas do país”, ressalta Fabiana Dovtartas doa Premiere.

Acesso exclusivo

Com essa colaboração, os clientes dos provedores de internet parceiros da Celeti terão acesso exclusivo a uma gama de eventos esportivos emocionantes, desde partidas decisivas dos principais times do país até duelos acirrados nos Campeonatos Estaduais. A parceria visa satisfazer a crescente demanda dos apaixonados por esportes, entregando conteúdo de alta relevância e impacto através da reconhecida plataforma do Premiere.

“Estamos entusiasmados em unir nossas forças com o Premiere nesta parceria. Essa aliança permitirá que nossos membros, os ISPs, ofereçam aos seus clientes uma programação esportiva diversificada e de alta qualidade, o que certamente enriquecerá a experiência dos fãs de esportes em todo o Brasil”, pontua Rafael Rodrigues, Managing Director da Celeti HUB. ‘’Tudo isso em sintonia com o nosso outro grande carro-chefe de conteúdo via streaming, o Globoplay, onde também damos acesso a milhares de provedores a distribuírem conteúdos relevantes e de altíssima qualidade’’, finaliza o executivo.