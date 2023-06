Celebrando 45 anos no Brasil, a Speedo apresenta novidades

O ano de 2023 é especial para a Speedo Multisport. São 45 anos de atuação no mercado brasileiro, e por isso a empresa prepara uma série de novidades para fechar a temporada com crescimento de 30% em comparação aos números do ano anterior. Algumas delas já lançadas, outras ainda estão por chegar ao mercado.

Ainda no primeiro trimestre, a Speedo mergulhou de cabeça no universo do beach tennis. Focada em tecnologia de alta performance e design, chegou ao mercado a SpeedoBT, com 30 itens da modalidade entre raquetes, bolsas, bolas, entre outros.

Outro recente lançamento da marca foi a coleção "Green N' Blue", com peças criadas inspiradas na natureza e à base de produtos recicláveis, como garrafas PET, sendo o primeiro drop da coleção da Winter 2023. Os itens da nova linha em poliamida são biodegradáveis e têm decomposição até dez vezes mais rápida que os tecidos tradicionais, com processo de fabricação reutilizando água e reduzindo o índice de carbono gerado ao meio ambiente. A fabricação de uma camisa com 100% de poliéster reciclável da coleção retira do meio ambiente, em média, seis garrafas.

Para o segundo semestre, a Speedo também prepara uma série de ações para celebrar os 45 anos no Brasil. A marca está presente como patrocinadora e/ou apoiadora nos principais eventos nacionais, como o Rei e Rainha do Mar, XTerra, entre outros, e estará representada no Mundial de Esportes Aquáticos — Fukuoka 2023, no Japão, com seis atletas do Speedo Elite Team.