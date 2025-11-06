Ceará x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Ceará e o Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira, 6, às 20h, na Arena Castelão, em Fortaleza. O clássico é válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Premiere.

O Vozão chega embalado após a vitória sobre o Fluminense, resultado que afastou o time da zona de rebaixamento e colocou o grupo comandado por Léo Condé dentro da zona de classificação para a CONMEBOL Sul-Americana.

Do outro lado, o Leão do Pici também vive momento de reação. Após vencer o Flamengo no Castelão e empatar com o Santos fora de casa, o time treinado por Martín Palermo busca pontuar diante do maior rival para sair do Z-4.

Onde assistir ao vivo o jogo Ceará x Fortaleza hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quinta-feira, 20h, entre Ceará e Fortaleza terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo Ceará x Fortaleza hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, disponível para assinantes do Premiere.

Prováveis escalações de Ceará x Fortaleza

Ceará – Técnico: Léo Condé Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo, Richardson e Vina; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho.

Fortaleza – Técnico: Martín Palermo

Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Pierre, Lucas Sasha e Lucas Crispim; Herrera, Bareiro e Breno Lopes.