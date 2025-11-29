Ceará x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Ceará recebe o Cruzeiro neste sábado, 29 de novembro, às 21h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão ao vivo pela Record, CazéTV e Premiere.

Como chega o Ceará

Vindo de duas derrotas e com uma tabela difícil nesta reta final do Brasileiro, o Ceará ainda tenta confirmar a permanência na Série A. O Vozão tem quatro pontos de vantagem sobre o Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Dessa forma, o time cearense precisa de ao menos uma vitória nas três últimas rodadas para alcançar o "número mágico" de 45 pontos.

Sem problemas para escalar o time neste sábado, o Ceará aposta na força da torcida para vencer o Cruzeiro. A Arena Castelão estará cheia, e o time cearense fará um treino aberto na sexta-feira (28) para encerrar a preparação para a partida.

Como chega o Cruzeiro

Enquanto o Ceará luta pela permanência na Série A, o Cruzeiro briga na parte de cima da tabela. A Raposa pode assumir a vice-liderança do Brasileiro em caso de vitória neste sábado, ficando a apenas dois pontos do Palmeiras. Além disso, o time mineiro manteria chances, ainda que remotas, de conquistar o título do Campeonato Brasileiro.

Para o jogo, o técnico Leonardo Jardim tem apenas o desfalque do volante Lucas Romero, suspenso pelo terceiro amarelo. O meia Eduardo é o favorito para assumir a posição, mas Matheus Henrique, que volta de suspensão, também é uma opção. Apesar de estar com a Copa do Brasil em mente, o Cruzeiro deve ir com força máxima nas próximas duas rodadas do Brasileiro, poupando jogadores apenas na última rodada, contra o Santos.

Onde assistir ao jogo Ceará x Cruzeiro?

Prováveis Escalações

Ceará (Técnico: Léo Condé):

Bruno Ferreira

Fabiano Souza

Marcos Victor

Willian Machado

Matheus Bahia

Zanocelo

Dieguinho

Vina

Galeano

Pedro Henrique

Pedro Raul

Cruzeiro (Técnico: Leonardo Jardim):