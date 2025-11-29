Esporte

Ceará x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Partida entre Ceará e Cruzeiro será pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 06h00.

O Ceará recebe o Cruzeiro neste sábado, 29 de novembro, às 21h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão ao vivo pela Record, CazéTV e Premiere.

Como chega o Ceará

Vindo de duas derrotas e com uma tabela difícil nesta reta final do Brasileiro, o Ceará ainda tenta confirmar a permanência na Série A. O Vozão tem quatro pontos de vantagem sobre o Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Dessa forma, o time cearense precisa de ao menos uma vitória nas três últimas rodadas para alcançar o "número mágico" de 45 pontos.

Sem problemas para escalar o time neste sábado, o Ceará aposta na força da torcida para vencer o Cruzeiro. A Arena Castelão estará cheia, e o time cearense fará um treino aberto na sexta-feira (28) para encerrar a preparação para a partida.

Como chega o Cruzeiro

Enquanto o Ceará luta pela permanência na Série A, o Cruzeiro briga na parte de cima da tabela. A Raposa pode assumir a vice-liderança do Brasileiro em caso de vitória neste sábado, ficando a apenas dois pontos do Palmeiras. Além disso, o time mineiro manteria chances, ainda que remotas, de conquistar o título do Campeonato Brasileiro.

Para o jogo, o técnico Leonardo Jardim tem apenas o desfalque do volante Lucas Romero, suspenso pelo terceiro amarelo. O meia Eduardo é o favorito para assumir a posição, mas Matheus Henrique, que volta de suspensão, também é uma opção. Apesar de estar com a Copa do Brasil em mente, o Cruzeiro deve ir com força máxima nas próximas duas rodadas do Brasileiro, poupando jogadores apenas na última rodada, contra o Santos.

Onde assistir ao jogo Ceará x Cruzeiro?

O jogo entre Ceará e Cruzeiro, neste sábado, às 21h, terá transmissão ao vivo pela Record, CazéTV e Premiere.

Prováveis Escalações

Ceará (Técnico: Léo Condé):

  • Bruno Ferreira
  • Fabiano Souza
  • Marcos Victor
  • Willian Machado
  • Matheus Bahia
  • Zanocelo
  • Dieguinho
  • Vina
  • Galeano
  • Pedro Henrique
  • Pedro Raul

Cruzeiro (Técnico: Leonardo Jardim):

  • Cássio
  • William
  • Fabrício Bruno
  • Villalba
  • Kaiki
  • Eduardo (Matheus Henrique)
  • Lucas Silva
  • Christian
  • Matheus Pereira
  • Arroyo
  • Kaio Jorge
