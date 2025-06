Ceará x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

O Ceará e o Atlético-MG se enfrentam neste domingo, 1º de junho, às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). A partida é válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

Buscando se recuperar na competição, o Vozão joga em casa para tentar subir na tabela e afastar a zona de rebaixamento. Já o Galo, embalado por boas atuações recentes, mira a vitória fora de casa para se manter entre os primeiros colocados e seguir na briga pelo topo do campeonato.

Onde assistir ao vivo o jogo Ceará x Atlético-MG hoje pelo Brasileirão?

Como assistir online o jogo Ceará x Atlético-MG hoje?

O jogo deste domingo, às 18h30, entre Ceará e Atlético-MG terá transmissão ao vivo no Premiere.

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, com login de assinante do Premiere.

