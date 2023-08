CBF faz acordo com Imply para vendas de ingressos no jogo do Brasil nas Eliminatórias da Copa 2026

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fez acordo com a empresa gaúcha Imply para a gestão de vendas de ingressos e controle de acesso no primeiro jogo do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2026, que acontece contra a Bolívia, no dia 8 de setembro, no Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão), em Belém-PA.

Os ingressos começaram a ser vendidos nesta segunda-feira, 21, e os interessados podem adquirir os ingressos através do portal da CBF. Os pontos de venda físicos serão anunciados em breve.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo em primeira mão. Inscreva-se no Telegram da Exame

A parceria entre CBF e Imply ElevenTickets visa modernizar a experiência dos torcedores, proporcionando um acesso prático, eficiente e seguro. A plataforma garante a gestão eficiente de vendas de ingressos e controle de acesso ao Estádio Mangueirão. Com a colaboração, a CBF reforça seu compromisso em oferecer tecnologias de última geração para os fãs do esporte.

"A parceria com a CBF, uma das confederações esportivas mais renomadas do mundo, é um marco significativo. Fomos a escolha para as Eliminatórias de 2022, e agora novamente somos parceiros no fornecimento de soluções que elevam a experiência dos torcedores a um novo patamar por meio da nossa Plataforma ElevenTickets", afirma Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply.

Federação Venezuelana de Futebol também terá Imply como nova cliente de tecnologia

A Federação Venezuelana de Futebol fechou parceria com a Imply, empresa líder latino-americana em soluções de tecnologia para federações, clubes e arenas de futebol, como novo cliente. A empresa brasileira vai fornecer uma avançada plataforma de tecnologias e serviços ElevenTickets, incluindo controle de acessos e venda de tíquetes, além de serviços de staff, para aprimorar a experiência do público nos nove jogos das Eliminatórias da Copa de 2026.

Com o intuito de trazer mais agilidade nas informações aos torcedores apaixonados da seleção venezuelana de futebol, Terminais TCP serão instalados nos estádios. Desta maneira o torcedor pode ter certeza de como acessar o local correto de seu ingresso.

A parceria não se limita apenas às tecnologias de acesso e vendas de ingressos. A nova plataforma também vai fornecer serviços de staff altamente capacitados na organização e execução das partidas das Eliminatórias, e uma equipe de profissionais estará presente para garantir uma experiência agradável para todos os envolvidos, desde a chegada dos espectadores até o encerramento das partidas.

Igualmente, a ElevenTickets Imply fornecerá o serviço de Hospitality. Assim o torcedor que optar por esta forma de acessar os jogos, receberá um serviço ainda mais diferenciado e premuim, elevando a experiência do torcedor a outro patamar.

"Com essa colaboração, a Federação Venezuelana de Futebol está investindo na excelência operacional e na satisfação dos torcedores. A tecnologia avançada e os serviços especializados da ElevenTickets by Imply aprimorarão a gestão dos eventos, além de proporcionar uma experiência memorável para os fãs", afirma Tironi Paz Ortiz, CEO da empresa.

Para ser contratada, a empresa venceu uma licitação em concorrência internacional com uma empresa venezuelana, uma americana e uma europeia. Os valores variam pois são oriundos de uma parcela Os valores variam pois são oriundos de uma parcela da venda dos ingressos.

A venda dos ingressos para o jogo do dia 12/9, quando a seleção venezuelana enfrenta o Paraguai, já está aberta. Os ingressos estão disponíveis pelo portal.

Fundada em 2003, a Imply é uma holding gaúcha presente no mercado global de tecnologias em mais de 125 países. Com ampla experiência e alto desenvolvimento tecnológico, a ElevenTickets Imply é líder no fornecimento de soluções inovadoras para modernizar vendas de ingressos, gestão de sócios e controle de acessos para as federações, clubes e estádios de futebol mais inovadores da América Latina. Apenas em 2022, foram mais de 515 jogos e 11 campeonatos operados pela marca.

A empresa, que completou 20 anos de mercado em 2023, conta com experiência na Copa do Mundo, Copa América, Libertadores, Sul-Americana, além de atuar com grandes clubes como Flamengo, Athletico Paranaense, Internacional, Vasco, Sport, entre outros, e em arenas como Maracanã, Arena do Grêmio, Beira-Rio, Arena da Baixada, Arena Fonte Nova, Arena das Dunas, e importantes eventos e atrações, como a Oktoberfest Blumenau, Theatro Municipal e Jardim Botânico do Rio de Janeiro, por exemplo.