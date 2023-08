CBF anuncia demissão de Pia Sundhage da Seleção Brasileira Feminina

Pia Sundhage, de 63 anos, deixou de ser a técnica da Seleção Brasileira Feminina de futebol. O anúncio da saída da sueca do comando do grupo foi feito pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta quarta-feira, 30.

Além dela, foram demitidos também seus auxiliares Lillie Persson e Anders Johansson.

A decisão foi tomada após o fracasso da equipe na fase de grupos da Copa do Mundo Feminina na Austrália e Nova Zelândia. Diante da situação, a organização optou pela implementação de grandes mudanças no setor.

Pia este presente na sede da CBF, no Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira e teve uma reunião com o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues.

Apesar do desligamento da treinadora, a CBF ainda não divulgou o nome do substituto de Pia. No entanto, há havia expectativa de que a sueca não continuasse na liderança da seleção feminina. A CBF também aproveitou a ocasião para iniciar uma reformulação em outras áreas do departamento.

Quem é Pia?

A tecnica chegou a seleção em 2019 e conduziu o Brasil durante todo o ciclo de Copa do Mundo.

Ela é considerada um dos nomes mais importantes do futebol feminino e conta com diversos títulos em sua história profissional. Pia já foi eleita a melhor treinadora do mundo, após vencer bi-campeonato olímpico com a seleção dos Estados Unidos.

Nascida em Ulricehamn na Suécia, Pia também é ex-jogadora de futebol feminino. Dentro do campo, ela atuava como atacante e fez carreira principalmente em clubes do seu país.

Sua carreira como atleta começou em 1978 no Falköpings KIK e continuou em 1996 no Hammarby, ambos clubes suíços. Ela também defendeu a camisa da Lazio, da Itália, em 1985.

Já como técnica, em 2003, ela dirigiu o Boston Breakers nos Estados Unidos, treinando a seleção nacional a partir de 2008. Antes de treinar a "Amarelinha", Pia também liderou a seleção sueca de 2012 a 2017.