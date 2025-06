CBF alerta para venda de ingressos falsos antes do início oficial para Brasil x Paraguai; entenda

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu um alerta para que os torcedores evitem comprar ingressos falsos para o jogo entre Brasil e Paraguai, marcado para o dia 10 de junho de 2025, na Neo Química Arena, em São Paulo.

A entidade informou que a venda oficial ainda não começou e que ofertas antecipadas em sites não autorizados são falsas.

A comercialização dos bilhetes será realizada exclusivamente pelos canais oficiais: site da CBF, Bilheteria Digital, Ticketmaster e bilheterias físicas do estádio. A CBF destaca que essas plataformas garantem segurança e autenticidade dos ingressos.

Recomendações para compra e segurança no evento

A CBF recomenda atenção redobrada diante de ofertas em redes sociais, aplicativos de mensagens e sites de revenda não oficiais, onde golpistas atuam com frequência.

O queO limite é de quatro ingressos por pessoa, com opções para meia-entrada e benefícios para idosos, crianças e pessoas com deficiência mediante cadastro prévio.

Para o dia da partida, haverá esquema reforçado de segurança com apoio da Polícia Militar e da administração da Neo Química Arena. O acesso será controlado por QR codes, com entrada antecipada para evitar aglomerações, além de infraestrutura com pontos de alimentação e assentos numerados.