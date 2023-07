CazéTV: YouTube esgota cotas de patrocínio para a transmissão da Copa do Mundo Feminina

Após o sucesso na transmissão do Mundial Masculino no Catar, o YouTube e a CazéTV estão novamente juntos para transmitir todos os jogos da Copa do Mundo Feminina da Fifa 2023.

O torcedor brasileiro poderá assistir às 64 partidas ao vivo no idioma local, incluindo todos os jogos da seleção brasileira, além de conteúdos com os melhores momentos, vídeos de bastidores, transmissões pré e pós-jogos, reacts e cobertura in loco, que ficarão disponíveis no canal do streamer Casimiro, além de conteúdos no canal da Fernanda Gentil, que estará fazendo a cobertura da Copa diretamente da Oceania.

Marcas

O YouTube buscou o apoio de marcas comprometidas a investir e promover, cada vez mais, o futebol feminino, aumentando o alcance da divulgação e difusão da modalidade em prol da equidade no futebol.

As empresas Ambev, Cielo, Claro, Itaú e Visa garantiram o direito de anunciar no canal CazéTV, aumentando a visibilidade dessas marcas.

Os pacotes de patrocínio, que já tiveram 100% de suas cotas vendidas, incluem mídia de alta visibilidade nos canais na CazéTV, Cortes do Casimiro, Cortes do Luisinho.

No canal da Fernanda Gentil, Cielo, Claro, Itaú e Visa terão vídeos dedicados em conteúdos que podem conter menção de marca, vinhetas e outros formatos de acordo com cada campanha.

A estreia da seleção brasileira no YouTube será no dia 24 de julho, às 8 horas da manhã, contra o Panamá, transmitido diretamente de Adelaide, na Austrália.

O primeiro jogo transmitido no canal CazéTV será no dia 20 de julho, às 4 horas da manhã, partida entre Nova Zelândia e Noruega. Sucesso da Copa do Mundo de 2022, a CazéTV teve mais de 500 milhões de visualizações, batendo recordes de audiência. Hoje o canal já soma mais de 8 milhões de inscritos.