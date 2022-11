Catar x Equador: onde assistir ao vivo o primeiro jogo da Copa do Mundo; veja horário

Catar e Equador se enfrentam neste domingo, 20, às 13h, no estádio Al Bayt, em Doha, no Catar. A partida é válida pela primeira rodada da Copa do Mundo Fifa 2022.

O primeiro jogo do Mundial será entre duas seleções sem muita tradição na competição. O Catar irá disputar a sua primeira Copa e o Equador fará a sua quarta participação.

Esta será a primeira vez que as equipes se enfrentam em uma partida oficial. As seleções já fizeram três amistosos. Dois em 1996, com um empate e uma vitória do Equador. E em 2018, o Catar venceu a seleção sulamericana em um jogo de quatro gols.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Catar e Equador

A partida entre Catar e Equador, às 13h, será transmitida pela TV Globo, Globoplay, SporTV e no canal do Youtube CazéTV.

Onde assistir online e de graça Catar e Equador

A primeira partida da Copa do Mundo será transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay e no canal do Youtube do Casimiro, o CazeTV.

