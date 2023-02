Catar deve fazer oferta pelo Manchester United nos próximos dias

Investidores do Catar estão prestes a fazer uma oferta pelo Manchester United nos próximos dias, disseram pessoas a par do assunto, em um movimento que consolidaria o desejo do país de se tornar um grande player no esporte global.

O consórcio do Catar se prepara para apresentar uma oferta inicial pelo clube de futebol da Premier League inglesa até o final da semana, disseram as pessoas. Autoridades do fundo soberano Qatar Investment Authority ajudam nos preparativos para uma oferta ao lado de family offices locais, disse uma das pessoas, pedindo para não ser identificada porque as informações são confidenciais.

O Raine Group de Nova York assessora os proprietários do Manchester United, a família americana Glazer.

O Manchester United tem sido alvo de crescentes especulações sobre uma aquisição desde meados do ano passado, quando a Bloomberg informou que a família Glazer estava disposta a vender uma participação.

Até agora, apenas o bilionário britânico Jim Ratcliffe declarou oficialmente seu interesse. Ele trabalha com Goldman Sachs e JPMorgan em uma possível oferta.

A Bloomberg informou em janeiro que investidores do Catar apoiados pelo governo avaliavam um investimento no Manchester United.

A Qatar Sports Investments já é dona do Paris Saint-Germain. Os regulamentos do órgão regulador do futebol europeu, a UEFA, estabelecem que times com o mesmo proprietário majoritário não podem competir nos principais torneios da região, incluindo a final da Liga dos Campeões. O presidente da QSI, Nasser Al-Khelaifi, também é membro do comitê executivo da UEFA, que adota os regulamentos.

O Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, emir governante do Catar, é torcedor do Manchester United e dificilmente perderá a chance de possuir o que é amplamente considerado uma das maiores marcas esportivas do mundo.

As deliberações estão em andamento e nenhuma decisão final foi tomada sobre quais entidades do Catar fornecerão capital para a oferta do Manchester United, disseram as pessoas. Um porta-voz da QIA não quis comentar, enquanto um representante da QSI não estava imediatamente disponível para comentar.