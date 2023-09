Caso Antony: Como a CBF tenta evitar exposição da seleção após casos envolvendo jogadore

No dia da apresentação da maioria dos jogadores da seleção antes do pontapé inicial do trabalho do técnico Fernando Diniz, mais um dano à imagem da CBF se deu em função de um escândalo da vida pessoal de um jogador.

O atacante Antony teve novos detalhes expostos pela ex-namorada Gabriela Cavallin, que o acusa de violência doméstica desde junho, e acabou cortado dos jogos conta Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias. Uma troca de mensagens de texto entre eles, revelada pelo portal “Uol”, mostra ofensas e ameaças do atleta após uma crise.

– Já era eu e você. Tomara que você morra, vai se foder.

Em outra conversa pelo WhatsApp, Gabriela diz que o jogador deve perdão a ela pelos “chutes e agressões”. Antony, então, responde "perdão". Apesar de interino, o treinador Fernando teve voz ativa na condução do caso após tomar conhecimento do que foi divulgado.

O parecer foi dado ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, de que desconvocar o jogador seria a melhor decisão neste momento.

Em conjunto com o técnico, a direção da CBF elaborou a nota oficial em que se mostrou preocupada com a suposta vítima, ou seja, a ex-namorada de Antony. Ednaldo pediu para que as próximas listas sejam criteriosas para evitar a exposição da entidade. Gabriel Jesus foi convocado para vaga.

"Em função dos fatos que vieram a público nesta segunda-feira (04/09), envolvendo o atacante Antony, do Manchester United, e que precisam ser apurados, e a fim de preservar a suposta vítima, o jogador, a Seleção Brasileira e a CBF, a entidade informa que o atleta está desconvocado da Seleção Brasileira", disse a CBF em nota.

Caso Paquetá

Entretanto, Diniz também tinha preocupação direcionada ao atacante. Assim como fez com Paquetá, que foi alvo de investigação por suposto envolvimento com apostas esportivas, o treinador entendeu que Antony ficaria exposto pelo caso a partir do momento em que se apresentasse.

Com a investigação em curso na Inglaterra e também em São Paulo, seriam 10 dias de treinamento e dois jogos importantes com o foco sobre a vida pessoal do jogador. Por isso, a decisão do corte.

Na convocação, Diniz falou rapidamente sobre o caso. Depois dos desdobramentos, a preocupação com Antony ganhou novo foco. Antes, ele chamou o caso de incipiente e disse que deveria ser aguardada a investigação. Foi o mesmo discurso no caso de Paquetá, mas o meia foi cortado após investigação sobre apostas esportiva na Inglaterra.

"É uma coisa ainda muito incipiente. Por ora, o que eu sei é isso, de uma acusação. Eu vou parar por aí", disse o técnico da seleção, na ocasião.

Havia temor por parte do jogador e seus representantes que os efeitos da exposição do caso na mídia em momento de apresentação para as Eliminatórias gerassem um possível corte. Desta forma, Antony sequer se apresentou como estava previsto na noite de ontem. O atleta se pronunciou nas redes antes do corte.

“Posso afirmar com tranquilidade que as acusações são falsas, e que a prova já produzida e as demais que serão produzidas demonstram que sou inocente das acusações feitas. Minha relação com a sra. Gabriela era tumultuada, com ofensas verbais de ambos os lados, mas jamais pratiquei qualquer agressão física”, disse.

Segundo O GLOBO apurou, Antony e seus representantes entendem que não há provas suficientes e que o Ministério Público não deve oferecer denúncia sobre o caso. O atleta já indicou diversas testemunhas que tem sido ouvidas e que conviviam com o casal quando eles ainda estavam juntos. Antony espera que as as investigações comprovem sua inocência.

O jogador alega ter em seu poder uma série de conversas (prints) que não foram expostos, que desmistificam as acusações feitas por Gabi Cavallin. O material foi enviado para a CBF. A ex-namorada teria feito novo contato após a denúncia para tentar um acordo.

A CBF tomou pé de como o Manchester United lidou com a situação na Inglaterra, e isso também é visto pelo atleta como um fator que o tranquiliza para seguir o trabalho. Desde junho, quando houve a denúncia da ex-namorada, o clube se certificou de falar com as pessoas do convívio dos dois, inclusive enviou uma médica que atendeu Gabi quando ela cortou o dedo.

A DJ alega que o ferimento foi causado por um copo quebrado por Antony em sua direção. Ela também afirmou que teve a prótese de silicone do peito deslocada após agressões. Antony, por sua vez, diz que Gabi pediu ajuda para um tratamento no local. Sobre o copo quebrado, diz que tentou tirar o objeto das mãos de Gabi pois ela estava bebendo demais em uma festa.

A Seleção inicia os treinamentos no fim da tarde de hoje e tem três atividades previstas para o Mangueirão, palco da partida de sexta, às 21h45 (de Brasília), diante dos bolivianos. No domingo, encara o Peru em Lima