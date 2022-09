Carlos Alcaraz vence primeira como número 1 e classifica Espanha na Copa Davis

Depois da derrota na última sexta-feira para Felix Aliassime e no confronto para o Canadá, Carlos Alcaraz, de 19 anos, se redimiu neste domingo, venceu seu jogo de simples e classificou a Espanha para as quartas de final das finais da Copa Davis. O time comandado por Sergi Bruguera marcou 2 a 0 na Coreia do Sul.

A equipe começou com Roberto Bautista fazendo fáceis 6/1 6/3 sobre Seong Hong. Na sequência, Alcaraz venceu sua primeira como número 1 do mundo e após vencer o US Open no domingo passado. Ele derrotou Soonwoo Kwon por 6/4 7/6 (7/1) após 1h47min.

Contra Felix Aliassime, ele perdeu por 2 sets a 1, parciais de 7/6, 4/6 e 2/6. Campeão do US Open no último domingo, o jovem tenista se juntou à seleção espanhola para o torneio apenas na quinta-feira e não participou da primeira rodada da fase de grupos em que a equipe venceu a Sérvia, sem Djokovic, por 3 jogos a 0.

A Espanha termina em primeiro no Grupo B jogado em Valência, na Espanha, deixando o Canadá na segunda colocação e a eliminada Sérvia em terceiro lugar. Com o resultado já estão definidos os oito países garantidos na fase eliminatória de quartas de final em Málaga, em novembro.

Pelo Grupo A a Itália e Croácia se garantiram. A Alemanha ficou em primeiro no Grupo C após baterem por 2 a 1 a Austrália. No Grupo D a Holanda ficou em primeiro seguida pelos Estados Unidos.

Os confrontos serão Itália x EUA, Alemanha x Canadá, Espanha x Croácia e Holanda x Austrália.

Neste sábado, o Brasil foi derrotado por Portugal na fase de Grupo Mundial I da Copa Davis. Jogando no país europeu, a equipe brasileira perdeu três dos primeiros quatro jogos e ficou sem a vaga no qualifying do torneio em 2023. A única vitória veio com Felipe Meligeni e Rafael Matos.

A vitória garantiu os portugueses na disputa do torneio classificatório em 2023, já os brasileiros terão que disputar os playoffs do Grupo Mundial I. Em caso de vitória, jogam o Grupo Mundial na luta por vaga nos qualificatórios de 2024.