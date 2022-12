Canadá x Marrocos ao vivo na Copa do Mundo: como assistir o jogo online e de graça

Canadá e Marrocos se enfrentam nesta quinta-feira, 1, ao 12h, no estádio Al Thuamana, no Catar. A partida é válida pela terceira rodada do grupo F da Copa do Mundo Fifa 2022.

O Marrocos entra em campo sonhando com a classificação. A seleção venceu a Bélgica por 2 a 0 na última rodada e somou quatro pontos no grupo. Caso vença, a equipe avança para a próxima fase e ainda pode ser primeira colocada.

Já o Canadá, sem chances de classificação, entra em campo apenas para cumprir tabela. A seleção perdeu de Bélgica e Croácia e não somou nenhum ponto até o momento.

A partida entre Canadá e Marrocos, ao 12h, será transmitida pelo SporTV 2, Globoplay e site do GE. A EXAME acompanha a partida em tempo real.

