Esporte

Fase de grupos copa 2026

Jogos da Copa hoje: veja horário de Canadá x África do Sul, único duelo de hoje

Confronto deste domingo, 28, define classificação inédita às oitavas de final

Ambos os times têm jogadores lesionados, o que pode afetar a escalação. (Yuri CORTEZ / AFP)

Ambos os times têm jogadores lesionados, o que pode afetar a escalação. (Yuri CORTEZ / AFP)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 28 de junho de 2026 às 12h53.

Última atualização em 28 de junho de 2026 às 13h41.

O único jogo da Copa de hoje acontece entre Canadá x África do Sul, às 16h (horário de Brasília), no Estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos, e é o único jogo do dia na Copa do Mundo 2026.

A partida, que inicia a fase de 16 avos da competição, vale vaga direta nas oitavas de final do Mundial. A partida pode ser assistida pela CazéTV, no YouTube, ou pelo SporTV.

Como foi o Canadá na fase de grupos?

O Canadá chega ao jogo de hoje após campanha no Grupo B, encerrando na segunda colocação:

  • Empate com a Bósnia na estreia;
  • Vitória expressiva por 6 a 0 sobre o Qatar (primeiro triunfo da história do país em Copas do Mundo);
  • Ismaël Koné, volante do time, fraturou a perna esquerda durante a partida contra o Catar;
  • Derrota para a Suíça na última rodada.

O destaque ofensivo da equipe é Jonathan David, autor de três gols na goleada sobre o Catar.

África do Sul até aqui na Copa do Mundo

No Grupo A, a África do Sul também avançou como vice-líder da chave:

  • Derrota para o México na estreia;
  • Empate com a República Tcheca;
  • Vitória sobre a Coreia do Sul na última rodada.

O resultado encerrou um histórico de eliminações na fase de grupos nas Copas de 1998, 2002 e 2010, além de garantir uma classificação inédita ao mata-mata para a seleção africana.

Situação das equipes para o jogo de hoje da Copa do Mundo

Para o confronto entre Canadá e África do Sul hoje, ambas as equipes têm baixas no time:

Canadá

  • Não conta com Alphonso Davies, ainda em recuperação de lesão;
  • Ismaël Koné está fora após fratura na perna esquerda;
  • Moïse Bombito é dúvida para a partida.

África do Sul

  • Volante Teboho Mokoena retorna após suspensão;
  • Themba Zwane segue fora após expulsão contra o México.
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