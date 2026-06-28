Jogos da Copa hoje: veja horário de Canadá x África do Sul, único duelo de hoje

O único jogo da Copa de hoje acontece entre Canadá x África do Sul, às 16h (horário de Brasília), no Estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos, e é o único jogo do dia na Copa do Mundo 2026.

A partida, que inicia a fase de 16 avos da competição, vale vaga direta nas oitavas de final do Mundial. A partida pode ser assistida pela CazéTV, no YouTube, ou pelo SporTV.

Como foi o Canadá na fase de grupos?

O Canadá chega ao jogo de hoje após campanha no Grupo B, encerrando na segunda colocação:

Empate com a Bósnia na estreia;

Vitória expressiva por 6 a 0 sobre o Qatar (primeiro triunfo da história do país em Copas do Mundo);

Ismaël Koné, volante do time, fraturou a perna esquerda durante a partida contra o Catar;

Derrota para a Suíça na última rodada.

O destaque ofensivo da equipe é Jonathan David, autor de três gols na goleada sobre o Catar.

África do Sul até aqui na Copa do Mundo

No Grupo A, a África do Sul também avançou como vice-líder da chave:

Derrota para o México na estreia;

Empate com a República Tcheca;

Vitória sobre a Coreia do Sul na última rodada.

O resultado encerrou um histórico de eliminações na fase de grupos nas Copas de 1998, 2002 e 2010, além de garantir uma classificação inédita ao mata-mata para a seleção africana.

Situação das equipes para o jogo de hoje da Copa do Mundo

Para o confronto entre Canadá e África do Sul hoje, ambas as equipes têm baixas no time:

Canadá

Não conta com Alphonso Davies , ainda em recuperação de lesão;

, ainda em recuperação de lesão; Ismaël Koné está fora após fratura na perna esquerda;

está fora após fratura na perna esquerda; Moïse Bombito é dúvida para a partida.

África do Sul