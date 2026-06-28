Jogos da Copa hoje: veja horário de Canadá x África do Sul, único duelo de hoje

Ambos os times têm jogadores lesionados, o que pode afetar a escalação. (Yuri CORTEZ / AFP)
Colaboradora
Publicado em 28 de junho de 2026 às 12h53.
Última atualização em 28 de junho de 2026 às 13h41.
O único jogo da Copa de hoje acontece entre Canadá x África do Sul, às 16h (horário de Brasília), no Estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos, e é o único jogo do dia na Copa do Mundo 2026.
A partida, que inicia a fase de 16 avos da competição, vale vaga direta nas oitavas de final do Mundial. A partida pode ser assistida pela CazéTV, no YouTube, ou pelo SporTV.
O Canadá chega ao jogo de hoje após campanha no Grupo B, encerrando na segunda colocação:
O destaque ofensivo da equipe é Jonathan David, autor de três gols na goleada sobre o Catar.
No Grupo A, a África do Sul também avançou como vice-líder da chave:
O resultado encerrou um histórico de eliminações na fase de grupos nas Copas de 1998, 2002 e 2010, além de garantir uma classificação inédita ao mata-mata para a seleção africana.
Para o confronto entre Canadá e África do Sul hoje, ambas as equipes têm baixas no time: