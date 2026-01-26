Esporte

Campeonato Paulista: veja tabela de classificação após jogos do fim de semana

Novorizontino e Palmeiras lideram após cinco rodadas, enquanto São Paulo e Santos seguem fora do G-8 no início do Paulistão

Mirassol: time tem mostrado bom resultado no campeonato (Rapha Marques/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 06h52.

Última atualização em 26 de janeiro de 2026 às 06h55.

O Campeonato Paulista chega às primeiras rodadas com disputa acirrada na tabela. Após cinco jogos, Novorizontino e Palmeiras dividem a liderança com 12 pontos, seguidos de perto por Bragantino e Corinthians, enquanto equipes tradicionais como São Paulo, Santos e Ponte Preta ainda buscam regularidade no início da competição.

Confira a tabela do Paulista: 

ClassificaçãoClubePJVEDGPGCSG%
1Novorizontino125401135880
2Palmeiras12540165180
3Bragantino11532090973
4Corinthians8522165153
5Mirassol7521284446
6Primavera-SP7521298146
7São Bernardo7521266046
8Capivariano7521257-246
9Portuguesa6420254150
10Santos6513144040
11Guarani5412134-141
12Botafogo-SP5512228-633
13Velo Clube4511314-326
14São Paulo45113510-526
15Noroeste4504156-126
16Ponte Preta1501429-76
