Campeonato Paulista: veja tabela de classificação após jogos do fim de semana

O Campeonato Paulista chega às primeiras rodadas com disputa acirrada na tabela. Após cinco jogos, Novorizontino e Palmeiras dividem a liderança com 12 pontos, seguidos de perto por Bragantino e Corinthians, enquanto equipes tradicionais como São Paulo, Santos e Ponte Preta ainda buscam regularidade no início da competição.

Confira a tabela do Paulista: