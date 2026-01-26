Campeonato Paulista: veja tabela de classificação após jogos do fim de semana

Mirassol: time tem mostrado bom resultado no campeonato (Rapha Marques/Getty Images)
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 06h52.
Última atualização em 26 de janeiro de 2026 às 06h55.
O Campeonato Paulista chega às primeiras rodadas com disputa acirrada na tabela. Após cinco jogos, Novorizontino e Palmeiras dividem a liderança com 12 pontos, seguidos de perto por Bragantino e Corinthians, enquanto equipes tradicionais como São Paulo, Santos e Ponte Preta ainda buscam regularidade no início da competição.
|Classificação
|Clube
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|%
|1
|Novorizontino
|12
|5
|4
|0
|1
|13
|5
|8
|80
|2
|Palmeiras
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|5
|1
|80
|3
|Bragantino
|11
|5
|3
|2
|0
|9
|0
|9
|73
|4
|Corinthians
|8
|5
|2
|2
|1
|6
|5
|1
|53
|5
|Mirassol
|7
|5
|2
|1
|2
|8
|4
|4
|46
|6
|Primavera-SP
|7
|5
|2
|1
|2
|9
|8
|1
|46
|7
|São Bernardo
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|6
|0
|46
|8
|Capivariano
|7
|5
|2
|1
|2
|5
|7
|-2
|46
|9
|Portuguesa
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|4
|1
|50
|10
|Santos
|6
|5
|1
|3
|1
|4
|4
|0
|40
|11
|Guarani
|5
|4
|1
|2
|1
|3
|4
|-1
|41
|12
|Botafogo-SP
|5
|5
|1
|2
|2
|2
|8
|-6
|33
|13
|Velo Clube
|4
|5
|1
|1
|3
|1
|4
|-3
|26
|14
|São Paulo
|4
|5
|1
|1
|3
|5
|10
|-5
|26
|15
|Noroeste
|4
|5
|0
|4
|1
|5
|6
|-1
|26
|16
|Ponte Preta
|1
|5
|0
|1
|4
|2
|9
|-7
|6