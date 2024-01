Onde assistir ao Paulistão 2024? Entenda os direitos de transmissão

O Campeonato Paulista 2024 começa neste sábado, 20, contando com a participação de 16 equipes na disputa pelo prestigioso título estadual. Destacam-se clubes renomados como Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos.

Na fase inicial, as equipes estão distribuídas em quatro grupos de quatro times cada. Os confrontos ocorrem entre times de diferentes grupos, totalizando 12 rodadas nessa etapa da competição. As duas equipes com melhor desempenho em cada grupo avançam para as quartas de final, fase decidida em jogo único.

Durante o mata-mata, as equipes que terminarem em primeiro lugar em seus grupos têm a vantagem de atuar em seus próprios campos. A semifinal também é disputada em partida única, com o mando de campo concedido à equipe com a melhor campanha.

A grande final do torneio é realizada em partidas de ida e volta. O clube que acumular mais pontos até a decisão tem o privilégio de disputar a segunda partida em seu estádio.

Os dois times com o menor número de pontos ao final da fase de grupos, independentemente do grupo em que se encontram, vão para Série A2.

O Campeonato Paulista tem término previsto para a primeira semana de abril. Ainda não há definição das datas das quartas de final e semifinal.

Quem está participando do Paulistão?

O Paulistão deste ano conta com a participação de 16 equipes, sendo 14 remanescentes do ano anterior, incluindo o campeão, e dois clubes provenientes da Série A2 de 2023. As equipes que integram a primeira divisão da competição são: Portuguesa, Santo André, Ituano, Santos, Ponte Preta, Água Santa, Guarani, Palmeiras, Inter de Limeira, Mirassol, RB Bragantino, Corinthians, Botafogo-SP, Novorizontino, São Bernardo e São Paulo.

Como ocorreu a divisão dos direitos?

A agência LiveMode, em parceria com a Federação Paulista de Futebol (FPF), desempenha o papel crucial de intermediar as negociações dos direitos do Campeonato Paulista. A maioria dos contratos foi estabelecida a partir de 2022.

A Record, como exemplo, mantém o direito de transmitir 16 partidas do Paulistão, uma por rodada. As transmissões geralmente ocorrem em dois horários: às 21h35 de quarta-feira e às 16h de domingo.

Veja os horários dos jogos do Campeonato Paulista 2024 do fim de semana

Sábado, 20 de janeiro

17h15 - Água Santa x Bragantino

18h - Santos x Botafogo-SP

20h - São Paulo x Santo André

20h15 - Ponte Preta x Mirassol

Domingo, 21 de janeiro

16h - São Bernardo x Ituano

16h - Palmeiras x Novohorizontino

18h - Corinthians x Guarani

18h - Portuguesa x Inter de Limeira

Onde assistir aos jogos?