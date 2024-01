Campeão do US Open, Marin Cilic disputará Rio Open; veja a lista completa de confirmados

A pouco menos de um mês do pontapé inicial da fase principal do Rio Open, em 19 de fevereiro, foi divulgada a lista completa dos tenistas confirmados.

Além do espanhol Carlos Alcaraz, atual número 2 do mundo, e do brasileiro Thiago Wild, teve presença garantida também Marin Cilic. Campeão do US Open de 2014 e finalista do Aberto da Austrália e de Wimbledon, o croata é a principal novidade do torneio disputado no Jockey, na zona sul do Rio de Janeiro.

Veja a lista completa de confirmados