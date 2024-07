Campeão do NBA, Boston Celtics deve ser vendido pelo montante de R$ 26 bilhões

O Boston Basketball Partners L.L.C., grupo liderado pelo empresário Wyc Grousbeck, anuncia que o Boston Celtics está à venda. A notícia chega somente duas semas depois do time conquistar seu 18º campeonato e se tornar o maior campeão da história da NBA, superando o arquirrival Los Angeles Lakers, que possui 17 taças.

A intenção dos executivos é concretizar a venda de todas as ações ainda neste ano, pelo valor de US$ 4,7 bilhões (R$ 25,8 bi), com um prazo máximo até janeiro de 2025. O grupo adquiriu a franquia em 2002 por 360 milhões de dólares, algo em torno de R$ 900 mi na época, e conquistará um lucro de aproximadamente R$ 25 bilhões.

“A marca atinge o ápice de sua valorização. A recente conquista da NBA alavanca a franquia e também aumenta os interessados na compra. Não se trata de qualquer equipe, mas, sim, uma das mais tradicionais de toda a história do basquete. O Celtics transcende seu esporte e muitas vezes é lembrado no cinema, em séries, livros e documentários. É uma das maiores equipes entre todas as modalidades”, avalia Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport.

Mais valiosas da liga

Segundo a Revista Forbes, o Celtics é a quarta franquia de maior valor em toda a liga, com apenas o Golden State Warriors, o Los Angeles Lakers e o New York Knicks à frente. A decisão de Grousbeck foi justificada, em nota oficial, por um planejamento patrimonial e familiar.

“Boston não se trata de um dos grandes mercados norte-americanos, principalmente se comparado a Nova York ou Los Angeles, por exemplo. Mas há algo especial ali, a torcida é tão apaixonada pelos seus times locais que eles estão sempre muito fortes, valorizados e em evidência. É o caso do New England Patriots, na NFL, e também do Boston Celtics. Essa venda é histórica e pode ditar os próximos passos do mercado”, destaca Ricardo Bianco Rosada, fundador da consultoria brmkt.co, que atua nas áreas de Estratégia, Branding, Marketing e Desenvolvimento de Negócios.

O Boston Celtics tem tudo para continuar valorizando suas ações nas próximas temporadas. A equipe conseguiu segurar suas principais peças nas recentes janelas e manteve o grupo que acaba de conquistar o título, liderado por Jaylen Brown e Jayson Tatum. De acordo com as principais plataformas de apostas esportivas consultadas no país, como BETesporte, Esportes da Sorte, Galerabet, Reals, Casa de Apostas, Onabet, Bet7k e Odds&Scouts, o time comandado pelo técnico Joe Mazzulla é amplo favorito ao bicampeonato, seguido pelo Denver Nuggets e o Philadelphia 76ers.

“O Celtics está muito bem posicionado no cenário mais amplo. Além de ser o atual campeão da NBA, possui uma equipe jovem e a sua direção já estendeu os contratos dos seus principais atletas. Então é uma franquia que ficará em evidência ao longo das próximas temporadas com toda a certeza, ampliando ainda mais o seu valor de mercado para os próximos donos”, destaca Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

Wyc Grousbeck deverá seguir à frente da franquia até ao menos 2028, quando a venda será concretizada. Movimentação semelhante ocorreu recentemente no Dallas Mavericks, atual vice-campeão da liga. Quando o dono Marc Cuban negociou o time para Miriam Adelson, também continuou na condução dos negócios.