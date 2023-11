Campeão da Libertadores, Fluminense impulsiona engajamento nas redes sociais; veja números

O Fluminense fez história e conquistou o primeiro título da Libertadores, ao vencer o Boca Juniors por 2 a 1, no último sábado, no Estádio do Maracanã. A conquista consolidou uma hegemonia brasileira na competição, com cinco títulos consecutivos nas últimas cinco edições. Além disso, o clube das Laranjeiras também registrou um aumento significativo no engajamento das redes sociais após a conquista inédita.

No Instagram, por exemplo, os números recentes de crescimento do Flu surpreendem. Nas últimas quatro semanas, o perfil do time alcançou um aumento de 225,5 mil novos seguidores, sendo que 137 mil deles foram conquistados após a vitória na competição. Agora, o Tricolor conta com uma marca de 2 milhões de fãs na plataforma digital.

“Quando uma equipe atua em competições de alto nível, ela tem maior probabilidade de construir uma marca esportiva mais sólida. O sucesso do Fluminense, que recentemente conquistou a principal decisão da América Latina, não só o coloca no centro das atenções, mas também aumenta substancialmente a visibilidade. Isso cria uma oportunidade para atrair patrocinadores, aumentar a base de fãs e fortalecer a identidade, contribuindo significativamente para o crescimento a longo prazo", destaca Fábio Wolff, CEO da Wolff Sports.

Engajamento

Apesar da grande diferença no número de seguidores nas redes sociais em comparação com o adversário da final, que tem mais de nove milhões, o Flu superou o Boca em termos de engajamento. Com uma taxa de 36,8% em interações, a equipe das Laranjeiras lidera o cenário global em 2023, resultando em uma diferença de quase 15% em comparação ao clube argentino ao longo do ano.

No X, anteriormente conhecido como Twitter, outro exemplo se destaca. Embora o Tricolor tenha 1,5 milhões de seguidores na rede, o time impressionou com um aumento significativo de 22% nas interações.

"O nível de engajamento dos torcedores do Fluminense neste ano reflete claramente a excelência do conteúdo produzido pela equipe digital. Os clubes têm entendido cada vez mais a importância de explorar bem as redes sociais. É uma maneira, inclusive, de aproximar mais o torcedor do time de coração. Além da preocupação em relação à qualidade das publicações, há também uma estratégia por trás da criação para envolver audiência em um ambiente tão competitivo como as redes sociais", explica Renê Salviano, CEO da Heatmap, empresa especializada em marketing e patrocínio.

Nesta temporada, a aquisição do lateral-esquerdo Marcelo, um dos líderes do elenco, também foi crucial para impulsionar a presença do time nas mídias digitais. O jogador, ídolo no Real Madrid, tem um total de 120 milhões de seguidores, somando todas as plataformas digitais. Somente a publicação no Instagram do Fluminense para anunciar a chegada do atleta superou a marca de um milhão de curtidas.

"A chegada de jogadores com potência midiática a um clube precisa ser tratada como um passo estratégico, diante do alto impacto que causa, em todos os sentidos. Os ganhos esportivos esperados são subjetivos, mas o interesse e audiência, não. Imprensa, marcas, torcedores, toda essa convergência precisa ser traduzida em receita. Casos recentes como James Rodríguez e Lucas Moura no São Paulo, Suárez no Grêmio e, até mesmo, o Boca Juniors, vice-campeão, com a contratação do atacante Cavani, demonstram como os atletas que têm essa força podem ampliar base de fãs, reconhecimento e alcance", ressalta Armênio Neto, especialista em geração de receitas na indústria esportiva.

Salto nas plataformas digitais

O salto nas plataformas digitais também foi fundamental para a visibilidade global da grande decisão. Além dos clubes, a Absolut Sport, parceira oficial de pacotes de viagem da Conmebol, aproveitou as redes para impulsionar as vendas para a final. Em menos de cinco horas, a empresa anunciou que todas as opções de compra, que incluem hospedagem, traslado e ingresso, foram esgotadas. Nesse período, a plataforma registrou um recorde com mais de 21 mil acessos simultâneos de torcedores interessados em acompanhar o confronto.

"Presenciar uma final da Libertadores em um estádio icônico como o Maracanã é o sonho de todo torcedor. Para nós, é motivo de grande orgulho ter feito parte desse momento e tornar realidade o desejo de milhares de pessoas. Nosso compromisso é assegurar a segurança durante o processo de compra e proporcionar experiências memoráveis para cada indivíduo que confiou em nós para viver essa emocionante jornada”, comenta Harry Colecta, Ceo da Absolut Sport no Brasil.