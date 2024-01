Camisa de LeBron James é a mais vendida no Brasil pelo sétimo ano consecutivo; veja ranking

LeBron James, astro do Los Angeles Lakers e considerado um dos maiores jogadores da NBA, lidera ranking de camisas mais vendidas no Brasil pelo sétimo ano consecutivo. As informações são da NBA Brasil.

Craques como Stephen Curry, Jayson Tatum, Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo completam o top 5. Segundo a NBA, o levantamento considerou todas as NBA Stores do país, além da loja virtual.

Entre os times, o líder foi a equipe do astro, Los Angeles Lakers. Outros destaques são Chicago Bulls, Boston Celtics, Golden State Warriors e Brooklyn Nets, que ficaram o top-5.

Confira o ranking de camisas mais vendidas da NBA

1 - LeBron James

2 - Stephen Curry

3 - Jayson Tatum

4 - Luka Doncic

5 - Giannis Antetokounmpo

6 - Zach Lavine

7 - Jimmy Butler

8 - Ja Morant

9 - Nikola Jokic

10 - Damian Lillard

Top 10 de franquias com camisas mais vendidas

1 - Los Angeles Lakers

2 - Chicago Bulls

3 - Boston Celtics

4 - Golden State Warriors

5 - Brooklyn Nets

6 - Miami Heat

7 - Milwaukee Bucks

8 - Dallas Mavericks

9 - New York Knicks

10 - Memphis Grizzlies