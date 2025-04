A camisa usada por Kobe Bryant em seu jogo de estreia na NBA foi vendida por impressionantes US$ 7 milhões em um leilão realizado pela Sotheby's, em Nova York. Este valor estabelece um novo recorde ligado ao ícone dos Los Angeles Lakers, superando os valores de leilões anteriores.

A peça foi autenticada por meio de correspondência fotográfica e foi usada por Kobe em sete partidas durante sua temporada de estreia em 1996-97. Isso inclui seu jogo de pré-temporada em 16 de outubro e a abertura da temporada regular em 3 de novembro de 1996, além do dia de mídia da NBA.

A camisa número 8

Com apenas 18 anos, Kobe Bryant vestiu sua camisa amarela número 8, marcando o início de uma carreira que o levaria a se tornar uma das maiores lendas do basquete, que conquistou cinco títulos da NBA e sendo aclamado como um dos melhores jogadores de todos os tempos.

Este leilão posiciona a camisa de estreia de Bryant como a quarta camisa esportiva usada em jogo mais cara já vendida, atrás apenas das camisas de Babe Ruth, Michael Jordan e Diego Maradona.

O valor de US$ 7 milhões ultrapassa o recorde anterior de US$ 5,85 milhões, pago por uma camisa assinada e usada por Bryant na temporada 2007-08, quando ele foi eleito o Jogador Mais Valioso (MVP) da NBA. Este leilão, portanto, solidifica a popularidade e o legado de Kobe Bryant entre os colecionadores e fãs do esporte.

O impacto da morte de Kobe Bryant

Kobe Bryant faleceu em um acidente de helicóptero em janeiro de 2020, aos 41 anos, junto com sua filha Gianna e outras sete pessoas. Sua morte aumentou ainda mais o valor de itens relacionados a ele, tornando peças como esta camisa de estreia ainda mais valiosas para fãs e colecionadores. A forte conexão emocional com os admiradores de sua carreira certamente contribui para o recorde alcançado no leilão.