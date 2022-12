Camisa 10 do Japão entrou para o Guinness Book por recorde inusitado; entenda

Camisa 10 do Japão, o atacante Minamino, é reconhecido não só pelo seu futebol mas também por superar um recorde. O jogador já teve seu nome marcado no Guinnes Book, porém, com uma marca que não tem nada a ver com sua carreira futebolística.

Minamino, que atualmente joga no Mônaco da França, foi a pessoa que mais distribuiu "high fives" no período de 1 minuto. "High five" nada mais é do que um cumprimento em que alguém bate com a mão aberta na palma da mão de outra pessoa.

Em 2014, quando atuava no Cereso Osaka do Japão, Minamino reuniu 187 pessoas em fila para distribuir os cumprimentos. Apesar desse feito, o recorde foi superado em 2016, na qual o recordista conseguiu juntar 290 pessoas.

Minamino é artilheiro da seleção japonesa dentre os convocados para a Copa, com 17 gols em 46 partidas. Ele ainda não atuou como titular na Copa e entrou nos minutos finais nos confrontos com Alemanha e Costa Rica.

Croácia e Japão jogam neste momento, no estádio Al Janoub, no Catar. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo Fifa 2022. Acompanhe ao vivo aqui na EXAME.

