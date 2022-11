Camarões x Sérvia ao vivo na Copa do Mundo: onde assistir e horário

Camarões e Sérvia se enfrentam neste segunda-feira, 29, às 7h, no estádio Al Jaboub, no Catar. A partida é válida pela segunda rodada do grupo G da Copa do Mundo Fifa 2022.

As duas seleções que foram derrotadas na rodada de estreia se encontram para tentar se recuperar. Camarões vendeu caro a derrota para a Suíça e a Sérvia viu o Brasil dominar a partida e marcar dois gols.

A vitória para um dos lados pode significar a chance de classificação para as oitavas de final. Um empate na partida de hoje pode ajudar o Brasil se classificar antecipadamente em caso de vitória na partida entre a Suíça.

As seleções se enfrentaram apenas uma vez na história. Em 2010, A Sérvia venceu o amistoso contra Camarões por 4 a 3.

Onde assistir ao vivo Camarões e Sérvia

A partida entre Camarões e Sérvia, às 7h, será transmitida pela TV Globo, Globoplay e SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo real.

