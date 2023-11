Cádiz x Real Madrid: onde assistir, horários e escalações pela La Liga

O Cádiz e o Real Madrid se enfrentam neste domingo, 26, às 14h30, no Estádio Nuevo Mirandilla, na Espanha. A partida é válida pela 14º rodada da La Liga.

O Cádiz encontra-se na 16ª posição, acumulando 10 pontos, e está lutando para evitar o rebaixamento, encontrando-se a três pontos da zona de descida. O time não vence desde setembro e vem de uma derrota por 1 a 0 para o Getafe. Anteriormente, avançou na Copa do Rei nos pênaltis após um empate em 0 a 0. Antes disso, empatou em 2 a 2 com o Sevilla e perdeu por 2 a 0 para o Valencia.

Por outro lado, o Real Madrid está em uma situação completamente diferente, ocupando a segunda posição com 32 pontos, apenas dois atrás do líder Girona. Na última rodada, conquistou uma vitória expressiva de 5 a 1 sobre o Valencia, após vencer o Braga por 3 a 0 na Champions League. Antes disso, empatou em 0 a 0 com o Rayo Vallecano e venceu o Barcelona no El Clásico por 2 a 1, após uma virada.

Com as ausências de Vinícius Júnior e Bellingham, Rodrygo se torna uma das principais esperanças do Real Madrid para marcar gols. O jogador marcou três gols e deu três assistências nos últimos dois jogos pela equipe, mantendo uma fase artilheira. Portanto, o número 11 é uma escolha bastante provável para marcar a qualquer momento.

Provável escalação do Real Madrid

Lunin; Dani Carvajal, Nacho, Alaba e Mendy (Fran García); Fede Valverde, Camavinga, Kroos (Modric); Rodrygo (Joselu)

Técnico: Carlo Ancelotti.

Provável escalação do Cádiz

​Ledesma; Carcelen, Fali, L. Hernandez, J. Hernandez; Alejo, Emeterio, Alcaraz, Machis; Ramos, Roger.

Técnico: Sergio González .

Onde assistir ao vivo o jogo do Real Madrid pela La Liga?

O jogo deste domingo, às 14h30, entre Cádiz x Real Madrid terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir online o jogo do Real Madrid?

Você pode assistir a partida online pela Star+.

Qual é o próximo jogo do Real Madrid?